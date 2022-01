Видео: названы 10 лучших фильмов ужасов 2021 года

На десятую строчку чарта эксперты поставило "Злое" (Malignant) неутомимого Джеймса Вана. Как акцентируют журналисты, Вану, выступившему постановщиком проекта, и его сосценаристке Акеле Купер ("Американская история ужасов", "Гримм") вновь удалось вдохнуть в жанр свежий воздух.

Девятое - "Дом на другой стороне" (The Night House) от автора "Ритуала", "Монстров Юга" и "Калейдоскопа ужасов" Дэвида Брукнера: "Непрекращающийся шквал ужаса", одобрительно пишут они.

Восьмая позиция - "Медиум" (Rang Zong) совместного производства Таиланда и Южной Кореи. Снял его Банйонг Писантханакун, участник антологии "Азбука смерти" и режиссер дилогии "Фобия". "Это кроваво, шокирующе и непредсказумо, с абсолютно безумной кульминацией".

Седьмое - "Проклятье Эбигейл" (The Power) британской режиссера и сценаристки Коррины Фэйт, с Роуз Уильямс: "Классическая история о привидениях взята в качестве фундамента для психоактивного рассказа, полного клаустрофобии и никтофобии" (патологической боязни темноты).

Шестое - новый "Кэндимен" (Candyman), перезапуск франшизы, на этот раз - буквально черный: "настоящее искусство ужаса, каждая грань этой постановки потрясающа".

А если кому-то остро необходимо настоящего безумия - так это на пятую строчку, к "Титану" (Titane) Джулии Декурно, авторше каннибальского "Сырого". Кроненберговской выправки сюрреалитический боди-хоррор. Среди прочего - про совокупление с автомобилями.

Фото: kinopoisk.ru

Четвертое - "Диббук" (The Vigil - "Бдение" в оригинале), хасидский хоррор Кита Томаса, ныне ангажированного на сериал "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо": "Зловещее кино, вызывающее мурашки".

Фото: kinopoisk.ru

Третье - фэнтези колоритного Дэвида Лоури "Легенда о Зелёном рыцаре" (The Green Knight), адаптация анонимного стихотворения XIV века, превратившая его "в грандиозный праздник - триумфальный кинематографический эксперимент".

На второе место аналитики BD водрузили "Прячься" (The Boy Behind the Door) Шарбонье и Пауэлла, - "мрачный и интенсивный триллер, от которого дыхание спирает".

И, наконец, лидер чарта - то и дело кислотное британское неоджалло "Цензор" (Censor), которое критики отрекомендовали как "фантасмагорическое предупреждение" и "атмосферное погружение в эпоху Video Nasty". По центру истории - чопорная и сдержанная сотрудница цензурного комитета Энид, претерпевшая фатальную профдеформацию. С самыми, так сказать, яркими последствиями.