Собянин: В Москве смогут проводить до 700 тысяч ПЦР-тестов за 10 дней

В лабораториях Москвы смогут проводить до 700 тысяч исследований COVID-19 за 10 дней. Об этом глава города Сергей Собянин заявил во время посещения Диагностического центра лабораторных исследований на Варшавском шоссе, где проводится секвенирование генома коронавируса.

По его словам, в столице для борьбы с пандемией создана система лабораторных исследований, одна из самых мощных, наверное, в мире: "Сегодня в нее включены 25 лабораторий - это городские, федеральные и частные лаборатории. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тысяч таких исследований, реально производится в день от 40 до 50 тысяч, но мощности рассчитаны и на большее".

А созданная еще прошлым летом на базе этого центра специальная лаборатория по секвенированию "омикрона" выдает до 1,5 тысячи исследований за неделю. "Это дает достаточно точную картину того, что происходит", - считает мэр.

Директор Диагностического центра лабораторных исследований Андрей Комаров сообщил, что с 14 января в столице начинает действовать система лабораторных исследований ПЦР-тестов на обнаружение "омикрон"-штамма. Он рассказал, что в составе центра четыре площадки. Основными же исследованиями по коронавирусу занимается лаборатория на Варшавке, где проводятся также исследования по обнаружению антител, вырабатывающихся у человека после заболевания или вакцинации. В этой ПЦР-лаборатории могут выполняться до 20 тысяч исследований в сутки. Пока их делается порядка 10-12 тысяч, но при необходимости может проводиться и до 30 тысяч исследований в сутки.