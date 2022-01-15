Гинцбург: Пожилым лучше не вакцинироваться "Спутником Лайт"

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какой препарат лучше использовать для ревакцинации.

Гражданам младше 65 лет подойдет "Спутник Лайт". А вот пожилым рекомендована двухкомпонентная "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости ученый.

Днем ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил, что заразился "омикроном", но благодаря прививке не заболел. А о попадании в организм нового штамма SARS-CoV-2 узнал случайно, сдав тест на антитела после зарубежной поездки.

Гинцбург уверен, что и остальные вакцинированные граждане, даже заразившись "омикроном, перенесут инфицирование бессимптомно.