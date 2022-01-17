Гинцбург напомнил о летальных исходах, говоря о живой вакцине от COVID

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предостерег тех, кто еще не сделал прививку от COVID-19, от соблазна специально заразиться штаммом "омикрон", чтобы получить естественный иммунитет.

"Никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником V", безопасность которого давно доказана. Осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов", - цитирует ученого ТАСС.

Гинцбург также сказал, что живой вакциной могут быть все штаммы, которые сейчас циркулируют. "Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина", - объяснил директор Центра имени Гамалеи.

Стоит напомнить, что у штамма "омикрон" очень высокая контагиозность: если раньше один инфицированный заражал 10 человек, то сейчас - 100.

Новый вариант SARS-CoV-2 переносится легче "дельты". "Но индекс контагиозности и скорость распространения гораздо выше", - заявил главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко.