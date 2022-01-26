Подмосковная школьница рассказала, почему решила привиться от ковида

В Подмосковье пока решили не вводить дополнительных антиковидных ограничений - школы и детсады, общепит и предприятия бытового обслуживания работают в обычном режиме. Как подчеркивает губернатор области Андрей Воробьев, здравоохранение испытывает запредельную нагрузку. "В обычное время наше амбулаторное звено работает в режиме 5-7 тысяч вызовов врачей в сутки. В последние дни регистрируем 57 тысяч", - отмечает глава региона.

Поползла вверх и детская заболеваемость. По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой число заболевших коронавирусом детей и подростков за последнюю неделю выросло на 6 процентов. Подростки, конечно, чаще всего переносят болезнь легче, чем люди старшего возраста, но они и более контактны, а значит, могут быть массовыми разносчиками вируса. Понимая это, в области не стали тянуть с массовой детской вакцинацией от COVID-19. "Мы получили и уже доставили в прививочные пункты первую партию детской вакцины "Спутник М" - 1,8 тысячи комплектов доз", - говорит Стригункова."Прививаем подростков с минувшей субботы, идут активно", - рассказала "РГ" врач-педиатр Химкинской областной больницы Татьяна Русина.

По существующим правилам ребенок до 15 лет должен прийти в поликлинику с одним из родителей, который в присутствии врача подпишет согласие на вакцинацию. После 15 лет можно прививаться самостоятельно. "Однако и детей старше принимаем только с родителями, все-таки они несут персональную ответственность за ребенка до его совершеннолетия", - подчеркивает Русина.

15-летняя Лиза Чернышева пришла в химкинскую городскую поликлинику № 5 с мамой. Мама Светлана - педработник, сама прошла и вакцинацию, и ревакцинацию "Спутником V". "На ребенка никто не давил, это ее осознанное решение", - говорит она. В их семье трое детей и коронавирусом уже все переболели. "В легкой форме, но больше не хочу", - добавляет Лиза. Светлана утверждает, что у них в школьном родительском чате много обсуждали вопрос детской вакцинации и категорически отказываются прививаться лишь единицы. Большинство родителей больше не хотят дистанционного обучения, больничных, таблеток и карантинов. "Наелись" досыта этим за два последних года.

К слову, привиться ребята могут и в школе, куда, предварительно собрав родительские согласия, приедут медики.

Тем временем

В ближайшее время вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19 начнется и в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что первая партия вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник М" уже поступила в столицу: " В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты, и все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу". Заммэра подчеркнула, что вакцинация детей будет проводиться добровольно, по желанию родителей. Напомним, 24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет под названием "Спутник М".