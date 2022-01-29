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29.01.2022 15:24
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Решить проблему регистрации бездомных, усилить ответственность за пытки и упростить назначение соцвыплат для россиян на Донбассе - эти и другие важнейшие поручения Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован в субботу, 29 января, на сайте Кремля. "Российская газета" публикует главное.
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

- Владимир Путин поручил решить вопрос регистрации бездомных. Кабмин совместно с региональными властями должен представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации бездомных, в том числе с использованием портала госуслуг, и реализации их прав на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
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- Граждане РФ, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за социальными выплатами через портал "Госуслуги" без указания прописки. Правительству также поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

- Президент рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность.

- Путин поручил проанализировать до 1 мая законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Этой работой по НКО-иноагентам займется Минюст совместно с Генеральной прокуратурой и СПЧ, а по СМИ - Минюст совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и "Союза журналистов России".

- Президент поручил Минпросвещения предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста.

- Администрация президента РФ должна рассмотреть и при необходимости оказать поддержку инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете.

- Верховный суд проанализирует судебную практику и при необходимости совершенствует действующие нормы по самообороне до 1 июня.

- Путин поручил до 1 мая проанализировать практику применения российского законодательства по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера. Президент также призвал при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства.

- Президент поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдается законодательство в сфере добычи китов, и при необходимости предложить поправки.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин поручил проанализировать законы об иноагентах

- Путин поручил правительству подумать над включением в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь. Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования по соответствующим направлениям, а также программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

- Президент считает необходимым изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определенных ситуациях. Для выполнения этой задачи Путин отвел срок до 1 июня 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.

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