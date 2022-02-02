Инфекционист Александр Горелов рассказал об опасности "омикрона" для детей

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" представляет большую опасность для детей, так как они в 2,5 раза чаще заболевают данным вирусом. Для мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 5 лет характерными симптомами являются диарея, а также бронхиолиты - воспаление мелких бронхов.

"Самое опасное возникающее у детей осложнение ковида (и неважно, болели они легко или тяжело) - мультивоспалительный синдром с поражением множества органов. Он появляется через 2-3 недели после выздоровления: резко повышается температура, может сильно заболеть живот - синдром часто маскируется под аппендицит", - сообщил aif.ru председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В Швеции, например, из 93 тысяч переболевших коронавирусной инфекцией детей мультивоспалительный синдром развился у 140, 10 из них погибли.

Медики также отмечают, что постковидный синдром у детей может выражаться в нарушениях памяти, потере концентрации, тревожности и плохом сне. Родителям рекомендуется внимательно следить за состоянием детей и немедленно вызывать скорую при стойко повышенной температуре, сильной диарее или одышке.