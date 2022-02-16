Гинцбург: В ближайшее время разрешат исследования препарата на основе антител

Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время.

Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. По его словам, пакет документов для получения разрешения на исследования уже подан. "Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение", - цитирует РИА Новости.

Напомним, в декабре сообщалось, что препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон". Гинцбург анонсировал клинические испытания в новом году и отмечал, что они продлятся три месяца.