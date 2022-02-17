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Сериал по The Last of Us не выйдет в этом году

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    17.02.2022, 12:13
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Сериал HBO Max по игре The Last of Us выйдет не раньше следующего года. Съемочный процесс ещё не завершен, сообщил директор HBO по контенту Кейси Блойс The Hollywood Reporter.

Планировалось, что у сериала будет восемь сезонов, а в первом из них - 10 серий. В Сети ранее появились кадры со съемок в Канаде.

Режиссер - Джереми Уэбб ("Лок и ключ", "Академия "Амбрелла"), пилот снял российский режиссёр Кантемир Балагов ("Дылда"), а один из продюсеров - Крэйг Мазин ("Чернобыль").

В ролях - Педро Паскаль ("Мандалорец"), Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв, Мюррэй Бартлетт.

Фото: kinopoisk.ru
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Игра вышла в 2013 году на PlayStation 3, затем переиздана на PS4 и признана агрегатором Metacritic самой любимой среди геймеров в 2010-х.

Собеседник издания также опроверг слухи о перезапуске сериалов "Клиент всегда мертв" и "Настоящая кровь", а также о появлении сериала-приквела "Сопрано".

Кроме того, стало известно, что, кроме "Дома Драконов", ни один из спин-оффов "Игры престолов" не получил одобрения, но у шоу высокие шансы на второй сезон.

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