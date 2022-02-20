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20.02.2022 16:55
Рубрика: В мире

МИД РФ: Лондон и Вашингтон являются "чемпионами" по фабрикации фейков

Текст: Юрий Когалов
Российское министерство иностранных дел представило подборку фейков, тиражируемых на Западе. Она наглядно демонстрирует, кто именно в действительности создает поводы для агрессии в отношении других государств. Как оказалось, "чемпионами" в этом плане являются США и Великобритания.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

"В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, многократно увеличилось. Коллективный Запад вбрасывает все новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима", - отметили на Смоленской площади, добавив, что все эти заявления Москва регулярно дезавуирует.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"В рамках данной подборки представляем ложные утверждения официальных лиц западных стран о якобы фабрикации Россией поводов для "вторжения" на Украину, а также многочисленные исторические примеры, демонстрирующие кто в действительности хронически занимается изобретением фейковых поводов для осуществления различных агрессивных действий против иностранных государств", - отметили в МИД РФ.

Только за последние пять недель набралось около десятка подобных высказываний. И сделали их официальные лица США, Великобритании и НАТО. Так, официальный представитель Пентагона Джон Кирби без каких-либо доказательств обвинил Россию в создании предлога для "вторжения" на Украину. Продолжили тему помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, госсекретарь США Энтони Блинкен. Не остались в стороне и президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но последний хотя бы признал, что у Запада нет никакой ясности, никакой уверенности в отношении намерений России. "Мы не знаем, что произойдет", - отметил Столтенберг.

Как обратили внимание в МИД РФ, США начали вмешиваться в дела других государств еще 200 лет назад, но поначалу свое внимание они уделили лишь Латинской Америке. "Вот уже 200 лет США пытаются диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке. Регион стал настоящим "полигоном", на котором Вашингтон отрабатывал технологии вмешательства по всему миру", - отметили на Смоленской площади, приведя два десятка примеров.

Отдельно были упомянуты "Белые каски". "США и Великобритания активно использовали информацию БК для выдвижения обвинений в адрес властей Сирии, обвиняя официальный Дамаск в применении химоружия. В последующем этими "обвинениями" англичане подкрепляли свою линию в ОЗХО, продвигая введение атрибутивного механизма, предусматривающего проведение расследований и "наказание" государств за применение химоружия", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сто касается Британии, тот тут показательно "дело Скрипалей". "Инцидент в Солсбери, связанный с предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочери Юлии, Лондон использовал в провокационных антироссийских целях. Британское правительство, не дождавшись результатов собственного расследования и проигнорировав возможность задействования правовых механизмов и форматов, включая ОЗХО и Конвенцию Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам, объявило ряд недружественных по отношению к Российской Федерации мер", - указали в МИД РФ.

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"Именно Лондон и Вашингтон являются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций и т.д.", - сделали вывод на Смоленской площади.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, информационный террор стал частью проводимой Западом политики. "С подачи правящих кругов, прежде всего США и Великобритании, ведущие мировые СМИ организуют настоящую истерию с целью промыть читателям и зрителям мозги, создать постоянными повторами русофобских репортажей новую реальность, убедив всех в неотвратимости "российского вторжения на Украину", - заключили в МИД.

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