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Чего ждать от финального сезона "Острых козырьков"

Журнал
    02.03.2022, 21:10
Текст:   Юлия Авакова
27 февраля, состоялась премьера первой серии заключительного шестого сезона британской гангстерской ретродрамы "Острые козырьки" (Peaky Blinders), созданной сценаристом Стивеном Найтом. Подкупающий множеством культурных отсылок и безупречной стилистикой, этот сериал смог пробудить интерес зрителей из разных стран к феномену "лихих двадцатых", когда главными героями улиц промышленных городов стали "лишние люди", морально и физически изувеченные Первой мировой, ныне многими забытые в вышеуказанном контексте.

Открытие последней главы телесаги вышло очень мрачным. Становится известно о причине провала плана убийства Освальда Мосли - самонадеянность Томми, плотно окутавший его дурман зависимостей и безоглядный авантюризм приводят к самым трагическим последствиям. Томми остается в живых, однако для него это становится практически непосильным бременем и проклятьем.

Фото: Валерий Кичин/ РГ
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Если война сделала из мечтательного паренька прожженного циника со звериным чутьем, то цена собственной неосмотрительности вначале ввергает его в пучину скорби, а затем ожесточает и окончательно обособляет от других. Новый Томми собирает волю в кулак - и идет дальше, уже готовый переступить через остатки морали и семейных устоев.

Семья, будучи обезглавленной, становится в глазах Томми понятием условным. Смерть железной тети Полли не проходит бесследно ни для кого из членов клана - женщины заняты детьми и пребывают в нерешительности, Майкл клянется отомстить, Артур окончательно теряет берега, Томми сохраняет интерес к жизни, только чуя запах крови. Пылающая огнем кибитка готова сжечь последние мосты между некогда родственными душами и испепелить их заживо.

Нажив себе серьезного противника, Томми вынужден на время залечь на дно. В 1933-м году он договаривается с Майклом о встрече на острове Микелон, заморской территории Франции, удачно затерявшейся в Атлантическом океане и крайне выгодной в качестве перевалочного пункта для транспортировки грузов между Европой, США и Канадой. Предлагая родственнику выгодную сделку, он широко раскидывает сети, делая его заложником собственных многоходовок.

Фото: Kinopoisk.ru
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Удастся ли ему провернуть то, что всегда получалось на родине - другой вопрос. Американские партнеры считают явно иначе и стремятся недвусмысленно донести до адресата истину о том, кто хозяин в Новом Свете. Ставки в игре кратно повышаются, когда бирмингемец пытается раздразнить контрагентов своими связями со старым знакомым, заклятым врагом, сохранившим уважение и даже элемент трогательной привязанности в мохнатом сердце Томми.

В отличие от предыдущих серий, начало нового сезона выглядит каким-то спотыкающимся и не совсем уверенным, что, возможно, связано с внезапно возникшей необходимостью переписать часть сценария из-за безвременной кончины Хелен МакКрори, души проекта и стержневого, харизматичного персонажа.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Тревожное начало нового отрезка жизни семейства Шелби оттеняется мягкой грустью, ныне навечно запечатленной на лице близких. Прощание с тетей Полли, открывающее повествование, удивительно проникновенно и искренне. Оно словно связывает воедино два мира - реальную жизнь и кинематографическое царство иллюзий и зеркал, в обоих из которых МакКрори поистине блистала. Судя по всему, незримое присутствие тети Полли будет сопровождать нас и дальше: первой интригой стало ее предсказание о том, что "выживет только один из них", на данный момент - не известно, кто именно. Важность семейных традиций и полузабытого культурного кода - хранителем которого была Полли - встают в полный рост, когда дочь Томми в горячечном бреду как заведенная повторяет несколько иноязычных слов, среди которых - "маленькая девочка" и… дьявол.

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