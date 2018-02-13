Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148

Соединенные Штаты готовы оказать России помощь в расследовании крушения Ан-148. Об этом стало известно в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший 11 февраля рейс 703 "Москва-Орск", пропал с экранов радаров через шесть минут после взлета. Обломки воздушного судна нашли недалеко от деревни Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Менее чем за сутки эксперты выдвинули огромное число версий авиакатастрофы, но пока ни одна из них не подтвердилась официально. Внести ясность должны данные с двух бортовых самописцев, которые уже доставили в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета.