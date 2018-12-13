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Рубрика: Спорт

"Вильярреал" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Московский "Спартак" к финальному раунду группового турнира Лиги Европы подходит с кучей травм, нерешенных проблем и вдобавок - находясь на последнем месте в квартете. Впечатляет.

К тому же играть заключительный матч красно-белым предстоит в гостях с лидером - испанским "Вильярреалом". Без Зобнина, Еременко и Ещенко.

Впрочем, последнее место само по себе еще не страшно - плотность в группе G чрезвычайно высока, и шансы на выход есть у всех. Умудрившись проиграть дважды венскому "Рапиду", изначально всеми считавшимся абсолютным аутсайдером, "Спартак" спутал все карты.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Статус аутсайдера "Рапид", кстати, любезно подтвердил, в остальных трех матчах - не со "Спартаком" - взяв всего одно очко. Но за счет двух побед над российским клубом и сухой домашней игры с "Вильярреалом" австрийцы теперь имеют с испанцами равное количество очков - по семь - и идут вторыми.

Так что "Вильярреал" - весьма условный фаворит сегодня, что показала и встреча сегодняшних соперников на стадионе в Тушине, когда "Спартак" вместо волевой победы в добавленное время получил результативную ничью (это еще при Каррере было, представляете?).

В общем, "Спартак", который сейчас находится в особенно нестабильном состоянии и успел по ходу этого розыгрыша сменить двух тренеров (забавно, но "Вильярреал" в преддверии этой игры тоже остался без наставника), стал фактором хаоса в этой группе, и ждать тут можно чего угодно - веселенькая (и единственная пока) победа в родных стенах над "Рейнджерс" соврать не даст. 

В любом случае москвичам нужна сегодня только победа - как бы там ни сыграли в параллельном матче команды из Глазго и Вены. Иначе с Лигой Европы красно-белые бесславно прощаются до лучших времен. Которых пока на горизонте не видно (выигрыши у полумертвого "Анжи" и не самого сильного "Локомотива" точно переоценивать не стоит).

Начало игры - в 20:55 мск.

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