Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году

Уходящий год оказался богат на новое российское оружие. От стратегического и принципиально нового, типа боевого лазера "Пересвет" или гиперзвуковой маневрирующей боеголовки для баллистических ракет, до глубоко модернизированных танков и усовершенствованных систем ПВО. Предлагаем обзор самых интересных разработок отечественного ОПК за 2018 год.

Далеко, глубоко и быстро

В уходящем году Россия заявила о наличии у нее принципиально новых типов вооружений: боевых лазеров, нескольких типов гиперзвуковых ракет и боеголовок различного назначения, беспилотной атомной подлодки межконтинентального класса. О них 1 марта рассказал президент страны Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. Вскоре на сайте Минобороны открылось онлайн-голосование - по его результатам были выбраны имена для военных новинок.

Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок "Авангард" для межконтинентальных баллистических ракет не просто лишает смысла американскую систему ПРО, но и ставит под вопрос само ее существование.

"Никаких контрмер против гиперзвукового оружия России не существует", - признали недавно в Конгрессе США. По мнению американских военных экспертов, главными целями "Авангардов" - раз перехватить их невозможно, - станут как раз объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет в Калифорнии и на Аляске. Таким образом не останется препятствий к применению других вооружений дальнего действия: как в простом, так и в ядерном исполнении. "Авангарды" в России производятся серийно, первые ракетные полки с новыми боеголовками встанут на боевое дежурство в 2019 году.

У гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал" иная цель - крупные корабли (читай, авианосцы).

Опять же, придуманная для их защиты высокотехнологичная система ПВО-ПРО Aegis не рассчитана на перехват объектов, летящих на скорости в 10 чисел Маха, поэтому результат обстрела предсказуем. Сейчас "Кинжалы" тестируют на модернизированных перехватчиках МиГ-31К, рассматривается вопрос об оснащении ими дальних ракетоносцев Ту-22М3. Любопытная деталь: США делают гиперзвуковую ракету "с ноля" и продвинулись недалеко - в том числе и потому, что намерены оснастить ее прямоточным двигателем, что связано с множеством инженерных проблем. Россия изящно обошла это затруднение, с минимальными затратами переделав в "Кинжал" серийную ракету сухопутного комплекса "Искандер".

Про боевой лазер "Пересвет" и подводный беспилотник "Посейдон" известно немного. Про лазер - что он есть и проходит испытания в войсках. Минобороны РФ опубликовало несколько роликов, на которых "Пересвет" величественно выезжает из ангара и разворачивает оптику в небо. На этом пока все - потенциальные цели и технические характеристики комплекса не раскрываются.

Боевые возможности "Посейдона" настолько ужасны (для противника), что чем таинственнее этот комплекс - тем страшнее. Сообщалось об успешном испытании ядерной силовой установки подводного робота и начале морских тестов, об остальном можно только догадываться. Гигантская торпеда с ядерной силовой установкой может, никем не замеченная, пересечь океан и доставить к чужому берегу любой боезаряд - ограничения по массе здесь не так существенны, как в РВСН. В конце декабря 2018 года стало известно о начале подводных испытаний "Посейдона".

Привычные, но необычные

Есть много новинок и среди привычных боевых систем. Главный производитель российских танков, "Уралвагонзавод" раскрыл секреты новейшей модификации Т-72. Машину с индексом Т-72Б3М оснастили новой 125-миллиметровой пушкой, динамической защитой "Реликт" и решетчатыми экранами - они защищают корму танка от кумулятивных зарядов. У механика-водителя появились камера заднего обзора и бортовой компьютер с системой диагностики, у командира - панорамный многоканальный прицел.

Также российские танкисты начали получать модернизированные Т-80БВМ. Экипажи очень хорошо отзываются об этих машинах.

Глубокая модернизация ждет еще одну хорошо известную во всем мире машину, БМП-2. Мотострелки в Подмосковье и на Урале начали тестирование машин с боевым модулем "Бережок". Замена башни увеличила огневую мощь БМП на порядок. 30-миллиметровую пушку дополнили противотанковые ракеты "Корнет" с управлением по лазерному лучу. От шальной пули ПТУРы прикрыты бронированными экранами, а управляет огнем автоматизированная система.

Военные получили первую партию ЗРК "Тор-М2" в арктическом исполнении. Зенитные комплексы установили на двухзвенный снегоболотоход ДТ-30ПМ. Эта машина не только доедет куда угодно - прошлой зимой вездеходы впервые в истории добрались по замерзшему Морю Лаптевых до острова Котельный и вернулись обратно, - но и обеспечивает расчет ЗРК комфортными условиями для работы.

И если уж заговорили о ПВО, вот еще одна новинка, представленная в 2018 году. Мобильной зенитной артустановке "Деривация" под силу не только борьба с самолетами и вертолетами, но и перехват снарядов РСЗО вкупе с крылатыми и тактическими ракетами. 57-миллиметровое орудие комплекса делает два выстрела в секунду, а когда небо будет очищено, "Деривация" обрушит шквал огня на землю - ее калибр идеально подходит для борьбы с легкой бронетехникой, не говоря уже о пехоте.

57-миллиметровое орудие нижегородской разработки примерили и на тяжелую БМП нового поколения Т-15 "Армата". Машину показали на форуме "Армия-2018". Мощная скорострельная пушка может использовать "умные" снаряды с дистанционным подрывом. Дополняют ее сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака" и многослойная защита БМП.

Еще один представленный в уходящем году мобильный комплекс ПВО называется "Сосна". Он предназначен для защиты войск на марше от воздушного нападения. В арсенале боевой машины на базе МТ-ЛБ 12 зенитных ракет нового поколения с лазерным наведением. Низкий профиль пусковой установки и ее способность искать цели в режиме радиомолчания - при помощи оптико-электронной системы - значительно повышают выживаемость "Сосны" на поле боя. Комплекс проходит опытную эксплуатацию в войсках.

На воде и под водой

На Северный флот пришел большой десантный корабль нового поколения "Иван Грен". Он может высадить на необорудованное побережье две роты морской пехоты с техникой или 13 танков. Второй корабль проекта, "Петр Моргунов" готовится к заселению экипажа.

В апреле один из ведущих разработчиков российских подлодок, КБ "Малахит" выпустил постер с незнакомой субмариной. "Это облик перспективной российской подлодки", - объяснили конструкторы. У КБ есть опыт "слива" своих разработок - в 90-х годах в журнале "Гангут" было помещено еще одно изображение перспективной подлодки, оказавшейся впоследствии многоцелевой АПЛ типа "Ясень". Поэтому логично предположить, что на этот раз нам показали атомоход пятого поколения, который в СМИ неофициально называют "Хаски".

Эта лодка получит рубку необычной формы - вероятно, для малозаметности в надводном положении, - и две ракетных батареи: в носу и средней части корпуса. Универсальные пусковые установки рассчитаны на загрузку полусотни противокорабельных ракет нескольких типов: сверхзвуковых "Ониксов", дальнобойных "Калибров" и гиперзвуковых "Цирконов". Торпедные аппараты расположены побортно. Унифицирована с "Ясенем и кормовая часть.

В декабре 2018 года гендиркетор "Малахита" Владимир Дорофеев рассказал о перспективных подлодках в эксклюзивном интервью "РГ".