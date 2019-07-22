Инцидент с попаданием хлорорганики в нефтепровод "Дружба" прокомментировали представители правительства, нефтяных компаний, научного сообщества и отраслевые эксперты. "РГ" собрала спектр мнений и оценок произошедшего.

Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук:

Дмитрий Евстафьев.

- Оперативная реакция российской стороны на ситуацию снимает риски на долгосрочную перспективу, если не навсегда. Выглядит совершенно невероятным, что схема мошенничества будет когда-либо повторена. Уровень безопасности и контроль качества нефти при этом, несомненно, будет поднят. Такие же действия необходимо провести по всей технологической цепочке, включая участки нефтепровода на территории других стран. Это необходимо сделать в том числе и для того, чтобы исключить провокации в дальнейшем.

Европейский рынок углеводородов становится объектом мощной конкурентной борьбы между поставщиками, среди которых агрессивностью выделяются США, которые не могут конкурировать с другими на уровне цены и эффективности поставок. В этих условиях есть реальная угроза того, что энергетическая безопасность Европы будет принесена в жертву интересам других стран.

Нефтепровод "Дружба" является важнейшим инструментом обеспечения устойчивости европейской энергетики при предсказуемости ценовой политики и при кооперативном отношении к пожеланиям и претензиям европейских потребителей. Еще никто не упрекнул российскую сторону в игнорировании замечаний и пожеланий европейцев. И реакция российской стороны на ситуацию с загрязненной нефтью, а также личное участие в ней президента страны Владимира Путина это только подтверждает.

Тамара Канделаки, председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук:

Тамара Канделаки.

- Нефтеперерабатывающие заводы по мере модернизации оборудования становятся более гибкими к параметрам поступающего сырья: могут принимать и легкое, и тяжелое сырье. "Транснефть" выступает единственным регулятором и всегда отлично справлялась с этим. Прием нефти в систему контролируется по показателям качества очень жестко. Это всегда было прекрасно отлажено. В компании работают очень грамотные технические специалисты. Думаю, надо сначала разобраться, что именно случилось на "Дружбе", и уже потом делать выводы.

Игбал Гулиев, заместитель директора МИЭП МГИМО МИД России:

Игбал Гулиев.

- Доля российской нефти в общем объеме европейского импорта составляет около 32-33 процентов, однако в последние годы объемы поставок в европейском направлении незначительно снижаются. Это объясняется общим сокращением объемов нефтедобычи в рамках участия в соглашении ОПЕК+, а также ростом внутренней переработки на российских НПЗ и перенаправлением экспорта с западного на восточное направление - преимущественно в Китай.

33 процента составляет доля российской нефти в общем объеме европейского импорта

Ежегодно "Транснефть" вкладывает миллиарды рублей в проведение мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту ТС "Дружба". В 2019 году завершено техническое перевооружение нефтеперекачивающих станций, проведены необходимые ремонтные работы, что свидетельствует об эффективном подходе компании к эксплуатации стратегически важных объектов международного значения.

Дмитрий Александров, заместитель генерального директора ИГ "УНИВЕР Капитал":

Дмитрий Александров.

- Российская нефть обеспечивает примерно четверть европейского потребления и треть регионального импорта. Urals в Европе конкурирует с несколькими сортами, главным образом с Ближнего Востока и частично из Латинской Америки, что обусловлено физико-химическими параметрами, основные из которых - сернистость и вязкость. Из ближайших аналогов - Arabian Light.

Европейский энергорынок - примерно 15 процентов мирового. Соответственно, заместить полностью 180-190 миллионов тонн нефти в год для ЕС невозможно, отказаться от импорта из России не получится, хотя формально это "всего лишь" около 3,75 процента мирового суточного производства. Вместе с тем надо учитывать, что совокупное потребление энергии в ЕС постепенно снижается с максимумов начала 2000-х годов, что делает перспективы рынка очень неоднозначными в силу сочетания многих факторов. Среди них - постоянное стимулирование альтернативной энергетики и энергоэффективности при одновременной готовности сокращать долю выработки электроэнергии на АЭС (что может поддерживать спрос на нефть и газ). Отсюда и широкий разброс в прогнозах объемов потребления углеводородов на европейском рынке через 5-10 лет.

По итогам 2018 года ЕС нарастил потребление нефти на 0,1 процента. Что касается отказа от российской нефти как способа санкционного давления, то вряд ли оно представляется возможным в условиях, когда и Китай, и Индия, и без того испытывающие давление со стороны "иранских санкций", вынуждены искать альтернативные источники сырья. А без участия этих игроков, показавших рост спроса в 2018 году на 3,5 и 4,5 процента соответственно, такие меры неэффективны. При этом китайский рынок нефти по объему уже сейчас примерно соответствует европейскому.

Самое главное, надо решить принципиальный вопрос с ответственностью за качество нефти

Владимир Капустин, заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН:

Владимир Капустин.

- Качество российской нефти постепенно меняется. На место легкой приходит средняя по плотности и сере и тяжелая нефть. Это приводит к тому, что расходы на переработку возрастают. НПЗ могут перерабатывать любое сырье. Например, на мексиканском побережье США все заводы рассчитаны на переработку тяжелой мексиканской и венесуэльской нефти и сейчас страдают от нехватки сырья из-за экономических санкций против Венесуэлы. В Европе нефтепереработчики, как правило, используют смесь российской нефти с сортами из других регионов мира. Для нефтепереработки очень важны однородные по качеству поставки. Для более сернистой нефти на предприятиях устанавливается оборудование, которое менее подвержено коррозии. С постепенным повышением серы нефтепереработчики справляются. Главное, чтобы не возникало резких перепадов, поэтому так важна роль "Транснефти" как гаранта стабильных по качеству потоков.

Прямая речь

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ (в ходе Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 г.):

- Это техническая проблема, от которой в такой сложной системе, как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован.

Александр Новак, министр энергетики РФ (в эфире телеканала "Россия 24" 7 июня 2019 г.):

- Для того чтобы не допустить в будущем таких инцидентов, мы ужесточаем законодательство в настоящее время и по контролю качества, и по доступу к нефтепроводной системе. Конечно, это будут дополнительные затраты и для "Транснефти", и для нефтяных компаний, но тем не менее, чтобы не повторялась такая ситуация, будут внесены такие изменения в законодательство.

Николай Токарев, президент компании "Транснефть" (в ходе Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 г.):

- Все частные пункты приема нефти надо передать в операторство "Транснефти".

Патрик Пуянне, генеральный директор Total (в ходе Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 г.):

- Работаем с вовлечением всех участников в процесс очистки. "Транснефть" прилагает максимальные усилия для этого.