Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

Определен список наиболее активно обсуждавшихся в российских СМИ в 2019 году фильмов и сериалов.

Об этом сообщает, ссылаясь на "Медиалогию", Газета.ru. В рейтинг вошли те художественные ленты и телешоу, премьера которых состоялась в уходящем году.

Итого (что неудивительно), первое место "чарта" сериалов взяла фэнтезийная эпика "Игра престолов" со своим восьмым, финальным сезоном - GOT так или иначе упоминалась в СМИ РФ 100 882 раз. Что на порядки превосходит конкурентов.

Так, например, псевдоисторическая драма "Чернобыль", ставшая самым рейтинговым телесериалом на Западе, в российской периодике упоминалась за год 21 634 раз. Лишь немногом обогнав только что вышедшего очередного т.н. "убийцу "Игры престолов", "Ведьмака", с его 18 854 упоминаниями.

Далее идут третий сезон ретро-хоррора "Очень странные дела", где также не обошлось без сочной клюковки, пятый сезон отечественного "Полицейского с Рублевки", десятый сезон никак не желающих уходить "Ходячих мертвецов" и первый сезон фантастического вестерна вселенной "Звездных войн" "Мандалорец".

Про большинство этих шоу вы можете прочитать в наших обзорах.

Что касается самых обсуждавшихся фильмов, там все вполне очевидно - "Мстители: Финал", самая финансового преуспевшая картина в истории кино, - 32 004 упоминаний, "Джокер", самый преуспевший во "взрослой" категории R, - 29 377, и "Однажды в … Голливуде" Тарантино, - 19 967.