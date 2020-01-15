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15.01.2020 19:44
Рубрика: Общество

Врачи поехали на балл

Минздрав обещает уменьшить нехватку специалистов
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Преимущество при поступлении в ординатуру получат медики, поработавшие в первичном звене здравоохранения или, как говорят сами врачи, "на земле". Это - одно из предложений министерства здравоохранения России, направленное на укрепление первичной, самой близкой к пациенту медицинской помощи. Усовершенствованию подготовки специалистов по разным врачебным дисциплинам уделил внимание президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Врачей, медсестер, фельдшеров в стране не хватает: докторов меньше, чем нужно на 25 тысяч, а среднего персонала - вообще на 130 тысяч. Хотя массированный отток из государственной медицины удалось приостановить, и даже, наоборот, за 2018 год в стране прибавилось 400 врачей, но распределены кадры крайне неравномерно. Сложно со специалистами в поликлиниках, "на земле", и особенно в сельской местности.

Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах: 70 процентов бюджетных мест по специальности "лечебное дело" и 75 процентов по направлению "педиатрия" должны быть целевыми. То есть вузы будут обязаны подготовить терапевтов, врачей общей практики, направленных на учебу по заявкам регионов. А регионы, в свою очередь, должны гарантировать выпускникам рабочее место.

Фото: iStock
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В минздраве "Российской газете " пояснили, что еще одной возможностью "закрепить" кадры в первичном звене станет изменение условий повышения квалификации - учеба в ординатуре. Уже сейчас молодые врачи, решившие стать неврологами, кардиологами , онкологми, поступают в ординатуру с использованием балльной системы: оцениваются не только результаты тестирования, но и индивидуальные достижения во время учебы в вузе, а также стаж работы в медицинских и фарморганизациях. В минздраве предложили стимулировать повышенными баллами тех, кто работал в первичном звене, в первую очередь, на селе и в рабочих поселках. "Более четкая градация баллов за стаж работы в государственной медицине, в том числе, в сельской местности, с одной стороны, позволит выпускникам медицинских вузов, которые пришли работать в практическое здравоохранение, увидеть реальную возможность для дальнейшего профессионального развития и роста. С другой стороны, это важно для дальнейшего закрепления молодых специалистов в профессии и отрасли", - считают в минздраве.

Преференции за работу "на земле" предлагаются существенные. Например, бывшие студенты-отличники, стипендиаты получают за эти достижения по 20 дополнительных баллов, выпускники с красным диплом - 55, при этом работа врачом в первичном звене сроком от года до двух лет оценивается в 100 баллов. А больше двух лет - в 150.

Врачей, медсестер, фельдшеров не хватает: докторов меньше, чем нужно, на 25 тысяч, а среднего персонала - вообще на 130 тысяч

"Предложен системный подход, который будет давать основные преференции при поступлении в ординатуру тем, кто пройдет практическую подготовку в самом востребованном сегменте здравоозхранения - первичном звене", - пояснила "РГ" глава министерства Вероника Скворцова.

70 процентов бюджетных мест по специальности "лечебное дело" и 75 процентов по направлению "педиатрия" должны быть целевыми.

Эту идею поддержали и ректора медицинских вузов, и сами будущие врачи. Опрос, проведенный в Ставропольском государственном медуниверситете среди студентов-медиков, показал, что большинство начинает постигать азы профессии уже во время учебы - студенты, например, работают медсестрами и медбратьями в больницах, помогают в качестве волонтеров в хосписах. "Дополнительные баллы, как привлечение выпускников, однозначно помогут будущим врачам сориентироваться в выборе специализации, сделать это осознанно", - сказал "РГ" аспирант РМА непрерывного профессионального образования, председатель Совета молодежи Анастасия Асосокова.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Общество Здоровье Экономика Работа Занятость Правительство Минздрав Реформа здравоохранения

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