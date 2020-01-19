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Эксперт: Студентов нельзя ограничивать рамками одной учебной программы
- Наиболее важную тенденцию глава государства видит в обеспечении доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрении индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка, - говорит эксперт. - Но повышение качества образования зависит не только от школы и ресурсов, которые имеются в ее распоряжении. В случае если школа не может позволить хорошие лаборатории, занятия могут проходить на другой базе, но при этом быть встроены в основной учебный процесс. Параллельно может развиваться великолепно оснащенный кванториум.
Президент сделал акцент на усилении роли классного руководства и предложил уже с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.
- Сегодня переосмысляется функционал классных руководителей, - считает Ольга Назайкинская. - Из формальных администраторов класса они становятся полноценными наставниками. Если это удастся реализовать, можно будет говорить о появлении института тьюторства, без которого не возможна индивидуальная траектория развития школьника. Это потребует серьезной работы с квалификацией педагогов и внедрения новых подходов в базовом педагогическом образовании.
По мнению Ольги Назайкинской, важный момент - ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах, в первую очередь, в регионах.
- Однако нельзя допустить, чтобы это стало самоцелью, - отмечает она. - Обоснованным выглядит повышение среднего балла на эти бюджетные места. Иначе абитуриенты будут оставаться в своих регионах только из-за отсутствия возможности бесплатно поступить в столичный вуз. Сами университеты необходимо трансформировать, а не просто поддерживать дополнительными бюджетными местами заведомо неконкурентные заведения.
Еще одна цитата из послания: "Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии".
- Это очень хорошее предложение, - подчеркивает Назайкинская. - Подобная система существует во всех странах-лидерах по образованию. Наиболее талантливые студенты не могут быть зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу, а после 2 курса. Тогда первые два года он сможет посвятить получению качественной содержательной базы и самоопределению. С другой стороны, больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование. Задача, как и сказал президент, сложная. Но если получится, то университеты смогут привлекать не только самых талантливых российских студентов, но и иностранцев.
Учитель классный, пройдите в кассу
Всего в российских школах сегодня более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 млн школьников.
Татьяна Куприянова, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования:
- Доплата в пять тысяч рублей за классное руководство - это очень серьезная поддержка. Ведь у нас практически каждый учитель еще и классный руководитель. В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. Что оказалось? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц (только вдумайтесь!) до 6400 рублей. Поэтому очень важно продумать механизм, как эти 5 тысяч рублей будут выплачиваться.
Очевидно, что средства должны поступать сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе. Учителя больше всего боятся, что одновременно с новой федеральной доплатой региональные власти сразу сократят какие-то другие надбавки. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Еще один важный момент: ни в одном законе не прописано, какие обязанности должны быть у классного руководителя. Что в реальности? Он проводит огромную работу с родителями - с ними на связи в режиме 24/7. Ведет классные часы, внеурочные мероприятия, экскурсии и походы с детьми, обсуждает успеваемость каждого ребенка с учителями-предметниками, разрешает нередко возникающие в школе различные конфликты... И порой классным руководителям приходится заниматься совершенно непрофильной работой, которой их нагружают местные чиновники. Бесконечные бюрократические отчеты, обход квартир неуспевающих учеников и проблемных семей в вечерние часы - это и многое другое тоже вменяют в обязанность учителя.
Поэтому вслед за единой федеральной выплатой необходимо утвердить единый перечень работ, которые может выполнять классный руководитель. В 2005 году министерство образования и науки подготовило подобный приказ, но он, к сожалению, так и не был зарегистрирован в минюсте. И потому сейчас все эти вопросы по-прежнему регулируются только локальными нормативными актами на уровне школ. Мы очень надеемся, что для системы образования, так же, как и для здравоохранения, будут разрабатываться на федеральном уровне требования к отраслевой системе оплаты труда - с гарантией фиксированной оплаты за установленную норму часов педагогической работы за одну ставку, с едиными перечнями компенсационных и стимулирующих выплат. И эту работу важно начать как можно раньше.
От перемены блюд сумма обнуляется
И не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники всей страны должны быть обеспечены бесплатным питанием. По данным министерства просвещения, сегодня горячий завтрак или обед получают 4 млн учащихся 1-4 классов.
Многие регионы субсидируют питание школьников. Но единой логики нет. К примеру, Москва, Чукотка, Республика Коми нашли средства бесплатно кормить абсолютно всю началку. В Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Тюмени, Тверской области и некоторых других родители оплачивают обеды наполовину. Однако в основном ситуация иная: бесплатно в школе едят только льготники - дети-инвалиды, из малоимущих и многодетных семей. И даже для них порой средств едва хватает.
Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания:
- Сколько сегодня стоит школьный обед или завтрак в разных регионах? По нашим данным, в Ивановской области завтрак на одного ребенка в среднем стоит 35 рублей, обед - 46,8 рубля. В Чувашской Республике цена завтрака - 17,0 руб., обеда - 35,4 руб. На Камчатке завтрак в начальной школе - в среднем 59 руб., обед - 108. В Карачаево-Черкесии завтрак - 12-25 руб., обед - 45-55. В Санкт-Петербурге дети завтракают в школе за 59 руб., обедают - за 102.
Обеспечить горячее питание для всей начальной школы - очень ощутимая целевая помощь российским семьям. Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака 50 руб. или обеда - 75 руб., то родители смогут сэкономить 1000-1500 руб. в месяц. Для многих это серьезная сумма. Однако без поддержки федерального бюджета регионы не справятся. По нашим расчетам, понадобится минимум 37 млрд руб., если средства будут выделяться только на закупку продуктов. И это все без учета регионов-доноров.
Юлия Соловьева, вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций":
- У меня трое детей. Старший сын уже окончил школу, средняя дочка учится в пятом, а младшая - в первом классе. Все питались и питаются в школьной столовой. Что им нравится, то уплетают моментально. Но далеко не все. Главное, на мой взгляд, чтобы еда всегда была качественной и разнообразной, чтобы она не оставалась в тарелках. Это здорово, что в началке все малыши теперь будут в равных условиях. Потому что я знаю немало примеров, когда у льготников и у детей, за которых платят родители, были совершенно разные столы. У одних, к примеру, каша, у других - полноценный обед. Есть и еще один нюанс. В некоторых регионах даже дети из многодетных семей не получают бесплатное питание. Им обязательно нужно подтвердить низкие доходы. И порой такую справку может получить семья, которая в поддержке не так уж и нуждается. А те, кому это действительно необходимо, останутся ни с чем.
Бюджетное место ближе к дому
Валерий Фальков, ректор Тюменского госуниверситета:
- У многих региональных вузов очень хорошие конкурентные программы обучения. Поэтому акцент на усиление университетов в регионах абсолютно оправдан. Каждый регион уникален, и необходимо на федеральном уровне разработать механизмы, которые позволят вузам совместно с региональной властью распределять бюджетные места на те или иные направления в зависимости от потребностей рынка труда и спроса со стороны абитуриентов.
Александр Гуляков, ректор Пензенского госуниверситета:
- Рынок труда сегодня очень прогрессивен. Порой профессии трансформируются даже быстрее, чем длится цикл подготовки студента. Возможность смены направления подготовки или программы обучения даст возможность выпускнику гибко перестроиться с учетом своих профессиональных склонностей и взглядов. Это повысит процент тех, кто будет работать по специальности после окончания вуза. И отчасти позволит решить проблему профессионального выгорания.
Игорь Петухов, врио ректора Поволжского государственного технологического университета:
- Не секрет: часть студентов поступают на ту или иную специальность не вполне осознанно. Отсюда - отчисления, учеба не в радость, работа не по профессии. Возможность выбора нового направления подготовки после второго курса поможет скорректировать образовательную траекторию на раннем этапе. Это позволит сохранить потенциал талантливых молодых людей и предоставить им максимальный спектр возможностей для личностного и профессионального роста.
Елена Катаева, ректор МГТУ "СТАНКИН":
- Бюджетные места в приоритетном порядке должны увеличиваться в региональных вузах. И здесь полезно развивать сетевые формы их взаимодействия с вузами - лидерами в тех или иных направлениях подготовки, что позволит предложить студентам, обучающимся в регионах, лучшие практики отечественного образования.