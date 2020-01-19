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20.01.2020 20:34
Рубрика: Общество

Контрольная работа

Учителю за классное руководство добавят 5 тысяч рублей, в региональных вузах станет больше бюджетных мест, а горячее питание получит вся начальная школа
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Вскоре школы и вузы ждут конкретные и очень важные изменения. Фото: Сергей Куксин Вскоре школы и вузы ждут конкретные и очень важные изменения. Фото: Сергей Куксин
Вскоре школы и вузы ждут конкретные и очень важные изменения. Фото: Сергей Куксин

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Бюджетное место ближе к дому

Текст: Мария Агранович
Количество бюджетных мест в российских вузах будет не просто ежегодно расти: в приоритетном порядке их должны отдавать в региональные высшие учебные заведения. А еще предложено дать студентам право уже после второго курса менять направление подготовки. Что думают об этом ректоры?

Валерий Фальков, ректор Тюменского госуниверситета:

Фото: PhotoXPress
Бюджетных мест в региональных медвузах станет больше

- У многих региональных вузов очень хорошие конкурентные программы обучения. Поэтому акцент на усиление университетов в регионах абсолютно оправдан. Каждый регион уникален, и необходимо на федеральном уровне разработать механизмы, которые позволят вузам совместно с региональной властью распределять бюджетные места на те или иные направления в зависимости от потребностей рынка труда и спроса со стороны абитуриентов.

Александр Гуляков, ректор Пензенского госуниверситета:

- Рынок труда сегодня очень прогрессивен. Порой профессии трансформируются даже быстрее, чем длится цикл подготовки студента. Возможность смены направления подготовки или программы обучения даст возможность выпускнику гибко перестроиться с учетом своих профессиональных склонностей и взглядов. Это повысит процент тех, кто будет работать по специальности после окончания вуза. И отчасти позволит решить проблему профессионального выгорания.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Путин: Необходимо увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Игорь Петухов, врио ректора Поволжского государственного технологического университета:

- Не секрет: часть студентов поступают на ту или иную специальность не вполне осознанно. Отсюда - отчисления, учеба не в радость, работа не по профессии. Возможность выбора нового направления подготовки после второго курса поможет скорректировать образовательную траекторию на раннем этапе. Это позволит сохранить потенциал талантливых молодых людей и предоставить им максимальный спектр возможностей для личностного и профессионального роста.

Елена Катаева, ректор МГТУ "СТАНКИН":

- Бюджетные места в приоритетном порядке должны увеличиваться в региональных вузах. И здесь полезно развивать сетевые формы их взаимодействия с вузами - лидерами в тех или иных направлениях подготовки, что позволит предложить студентам, обучающимся в регионах, лучшие практики отечественного образования.

Эксперт: Студентов нельзя ограничивать рамками одной учебной программы

Текст: Мария Агранович
Образование сохранит свою массовость, но при этом индивидуальному подходу будет уделяться приоритетное внимание. Такой вывод делает на основе положений "образовательного блока" президентского Послания директор Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО Ольга Назайкинская.

- Наиболее важную тенденцию глава государства видит в обеспечении доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрении индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка, - говорит эксперт. - Но повышение качества образования зависит не только от школы и ресурсов, которые имеются в ее распоряжении. В случае если школа не может позволить хорошие лаборатории, занятия могут проходить на другой базе, но при этом быть встроены в основной учебный процесс. Параллельно может развиваться великолепно оснащенный кванториум.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Президент сделал акцент на усилении роли классного руководства и предложил уже с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.

- Сегодня переосмысляется функционал классных руководителей, - считает Ольга Назайкинская. - Из формальных администраторов класса они становятся полноценными наставниками. Если это удастся реализовать, можно будет говорить о появлении института тьюторства, без которого не возможна индивидуальная траектория развития школьника. Это потребует серьезной работы с квалификацией педагогов и внедрения новых подходов в базовом педагогическом образовании.

По мнению Ольги Назайкинской, важный момент - ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах, в первую очередь, в регионах.

- Однако нельзя допустить, чтобы это стало самоцелью, - отмечает она. - Обоснованным выглядит повышение среднего балла на эти бюджетные места. Иначе абитуриенты будут оставаться в своих регионах только из-за отсутствия возможности бесплатно поступить в столичный вуз. Сами университеты необходимо трансформировать, а не просто поддерживать дополнительными бюджетными местами заведомо неконкурентные заведения.

Фото: Google
Каким профессиям будут учить школьников и студентов в будущем

Еще одна цитата из послания: "Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии".

- Это очень хорошее предложение, - подчеркивает Назайкинская. - Подобная система существует во всех странах-лидерах по образованию. Наиболее талантливые студенты не могут быть зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу, а после 2 курса. Тогда первые два года он сможет посвятить получению качественной содержательной базы и самоопределению. С другой стороны, больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование. Задача, как и сказал президент, сложная. Но если получится, то университеты смогут привлекать не только самых талантливых российских студентов, но и иностранцев.

Учитель классный, пройдите в кассу

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения проработает программу федеральной поддержки классных руководителей. Уже с сентября 2020 года за счет госбюджета им будут ежемесячно доплачивать по пять тысяч рублей. При этом программа федеральной поддержки не должна отменять уже действующие региональные выплаты.

Всего в российских школах сегодня более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 млн школьников.

Татьяна Куприянова, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования:

- Доплата в пять тысяч рублей за классное руководство - это очень серьезная поддержка. Ведь у нас практически каждый учитель еще и классный руководитель. В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. Что оказалось? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц (только вдумайтесь!) до 6400 рублей. Поэтому очень важно продумать механизм, как эти 5 тысяч рублей будут выплачиваться.

В Минпросвещения рассказали о программе поддержки классных руководителей

Очевидно, что средства должны поступать сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе. Учителя больше всего боятся, что одновременно с новой федеральной доплатой региональные власти сразу сократят какие-то другие надбавки. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Еще один важный момент: ни в одном законе не прописано, какие обязанности должны быть у классного руководителя. Что в реальности? Он проводит огромную работу с родителями - с ними на связи в режиме 24/7. Ведет классные часы, внеурочные мероприятия, экскурсии и походы с детьми, обсуждает успеваемость каждого ребенка с учителями-предметниками, разрешает нередко возникающие в школе различные конфликты... И порой классным руководителям приходится заниматься совершенно непрофильной работой, которой их нагружают местные чиновники. Бесконечные бюрократические отчеты, обход квартир неуспевающих учеников и проблемных семей в вечерние часы - это и многое другое тоже вменяют в обязанность учителя.

Поэтому вслед за единой федеральной выплатой необходимо утвердить единый перечень работ, которые может выполнять классный руководитель. В 2005 году министерство образования и науки подготовило подобный приказ, но он, к сожалению, так и не был зарегистрирован в минюсте. И потому сейчас все эти вопросы по-прежнему регулируются только локальными нормативными актами на уровне школ. Мы очень надеемся, что для системы образования, так же, как и для здравоохранения, будут разрабатываться на федеральном уровне требования к отраслевой системе оплаты труда - с гарантией фиксированной оплаты за установленную норму часов педагогической работы за одну ставку, с едиными перечнями компенсационных и стимулирующих выплат. И эту работу важно начать как можно раньше.

От перемены блюд сумма обнуляется

Текст: Ксения Семенко
Все дети в начальной школе получат бесплатное горячее и здоровое питание. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, оно должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

И не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники всей страны должны быть обеспечены бесплатным питанием. По данным министерства просвещения, сегодня горячий завтрак или обед получают 4 млн учащихся 1-4 классов.

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Многие регионы субсидируют питание школьников. Но единой логики нет. К примеру, Москва, Чукотка, Республика Коми нашли средства бесплатно кормить абсолютно всю началку. В Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Тюмени, Тверской области и некоторых других родители оплачивают обеды наполовину. Однако в основном ситуация иная: бесплатно в школе едят только льготники - дети-инвалиды, из малоимущих и многодетных семей. И даже для них порой средств едва хватает.

Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания:

- Сколько сегодня стоит школьный обед или завтрак в разных регионах? По нашим данным, в Ивановской области завтрак на одного ребенка в среднем стоит 35 рублей, обед - 46,8 рубля. В Чувашской Республике цена завтрака - 17,0 руб., обеда - 35,4 руб. На Камчатке завтрак в начальной школе - в среднем 59 руб., обед - 108. В Карачаево-Черкесии завтрак - 12-25 руб., обед - 45-55. В Санкт-Петербурге дети завтракают в школе за 59 руб., обедают - за 102.

Обеспечить горячее питание для всей начальной школы - очень ощутимая целевая помощь российским семьям. Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака 50 руб. или обеда - 75 руб., то родители смогут сэкономить 1000-1500 руб. в месяц. Для многих это серьезная сумма. Однако без поддержки федерального бюджета регионы не справятся. По нашим расчетам, понадобится минимум 37 млрд руб., если средства будут выделяться только на закупку продуктов. И это все без учета регионов-доноров.

Фото: Олег Прасолов
Бесплатное горячее питание для начальной школы накормит и аграриев

Юлия Соловьева, вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций":

- У меня трое детей. Старший сын уже окончил школу, средняя дочка учится в пятом, а младшая - в первом классе. Все питались и питаются в школьной столовой. Что им нравится, то уплетают моментально. Но далеко не все. Главное, на мой взгляд, чтобы еда всегда была качественной и разнообразной, чтобы она не оставалась в тарелках. Это здорово, что в началке все малыши теперь будут в равных условиях. Потому что я знаю немало примеров, когда у льготников и у детей, за которых платят родители, были совершенно разные столы. У одних, к примеру, каша, у других - полноценный обед. Есть и еще один нюанс. В некоторых регионах даже дети из многодетных семей не получают бесплатное питание. Им обязательно нужно подтвердить низкие доходы. И порой такую справку может получить семья, которая в поддержке не так уж и нуждается. А те, кому это действительно необходимо, останутся ни с чем.

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