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27.02.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов

Текст: Георгий Панин
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Для старых авто введут особый техосмотр

С 1 марта старые и раритетные автомобили должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Документ об этом утвердил Росстандарт: ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

Это касается транспортных средств - легковых и грузовых авто, автобусов, мопедов и так далее, которым более 30 и 50 лет.

По сути, в законодательство впервые внесено определение - раритетное транспортное средство. Получить на него необходимые документы будет не так просто. Помимо всего прочего, надо еще проходить историческую экспертизу, поскольку двигатель с кузовом должны быть родными или отреставрированы до "оригинального состояния".

В России разрешат незарегистрированные лекарства

С 1 марта в нашу страну можно будет ввозить незарегистрированные в России лекарственные препараты. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 475-ФЗ.

Фото: Juefraphoto / istockphoto
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Ключевое условие - отсутствие их альтернативы в стране. Речь идет о препаратах, которые могут содержать психотропные и наркотические вещества.

Но такое исключение сделано только до 31 декабря 2023 года. И не для всех. А только для конкретной партии препаратов, чтобы оказать медицинскую помощь пациенту или группе пациентов, которым жизненно необходимы такие лекарства.

Список заболеваний и состояний утвердил Минздрав (он тоже действует до 31 декабря 2023 года). Это эпилепсия, эпилептический статус и паллиативная помощь.

Плохой обуви станет меньше

С 1 марта маркировка обувной продукции станет обязательной. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2019 N 860.

Также нужно будет вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке обувных товаров и их обороте.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Обувь, которая была произведена в России до 1 марта 2020 года, нужно промаркировать до 1 мая 2020 года. А импортную обувь, завезенную до 1 марта этого года, можно оставить без идентификационных кодов лишь до 1 апреля 2020 года.

Эксперты уверяют, что чипирование обуви поможет отследить полный цикл движения товаров от производителя до покупателя и не пропустить контрафакт на рынок.

Дебоширов усмирять электрошокером

Со 2 марта сотрудники транспортной полиции смогут хранить и применять электрошоковые устройства и искровые разрядники.

Об этом говорится в Федеральном законе от 2 декабря 2019 г. N 415-ФЗ "О внесении изменений в статью 123 Федерального закона "О транспортной безопасности".

Фото: iStock
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Эти устройства разрешили применять для самообороны и защиты вокзалов, аэропортов и другой транспортной инфраструктуры. А также на самом транспорте, если агрессивный или неадекватный пассажир угрожает безопасности находящимся рядом людям.

При этом запрещено применять электрошоковые устройства в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления.

Оператор предупредит о блокировке счета

С 28 марта операторов платежных систем обяжут информировать своих клиентов о блокировке денежных средств на их счетах. Это предусмотрено Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 490-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О национальной платежной системе".

Также клиент должен получить полную информацию о причинах "заморозки" своих счетов. И обязательно сделать это необходимо в день блокировки.

Чаще всего платежные системы прибегают к блокировке, когда подозревают клиента в проведении мошеннических операций.

Самозанятые получат новые льготы

С 28 марта самозанятые при закупках товаров, работ или услуг смогут воспользоваться таким же льготными условиями, которые имеет малый и средний бизнес. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 474-ФЗ.

Фото: iStock
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Сомозанятые получат квоты на закупки, сокращенный срок оплаты, участие в различных программах партнерства.

Всеми этими льготами можно пользоваться во время проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года.

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