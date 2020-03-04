17:40 Поздоровались ногами

Глава Минэрго России и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса. Приветствие папало на видео, которое выложили в Twitter ОПЕК.

Между тем, как говорится в последнем официальном отчете Всемирной организации здравоохранения, вирус нового типа COVID-19 передается через капли при тесном контакте между инфицированным и восприимчивым к инфекции индивидуумом.

16.16 Школы в Италии закрывают

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты из-за распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Ранее в стране уже были введены карантинные меры на основании рекомендаций медиков. Правительство также может расширить территорию "красной зоны", в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней Венето, где возникли локальные вспышки коронавирусной инфекции.

16.00 Вирус у чиновника Евросоюза

Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 сотрудника исполнительных органов Евросоюза подтвержден в Брюсселе. По данным издания Politico.eu, заболевшим оказался работник Европейского оборонного агентства (EDA). До этого он побывал в командировке в Италии. Как уточняется, это первый зафиксированный случай заболевания новым коронавирусом еврочиновника в штаб-квартире ЕС.

15.49 В списке еще одна страна

Случай заражения коронавирусом выделен еще в одной стране - на Фарерских островах. Как сообщается, заболевший в конце февраля посещал конференцию в Париже. На данный момент его состояние хорошее. Коронавирус выявлен уже в 82 странах.

15:30 ВОЗ описала группу риска

Риск тяжелого протекания болезни, вызванной новым коронавирусом, и смерти больше всего у людей старше 60 лет а также у страдающих гипертонией, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями и раком. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как отмечают в организации, смертность растет с возрастом. Самая высокая смертность зафиксирована среди людей старше 80 лет. Мужчины умирают чаще, чем женщины.

Среднее время от начала заболевания до клинического выздоровления для легких случаев составляет приблизительно две недели. Пациентам с тяжелым или критическим состоянием для полного выздоровления требуется от трех до шести недель.

15.32 Доступ к фейкам закроют

Роскомнадзор ограничит доступ к источникам фейков о коронавирусе в России, сообщили в ведомстве. Ограничить доступ к ресурсам, распространяющим недостоверную информацию о новой коронавирусной инфекции, потребовала Генеральная прокуратура. Там подготовили перечень ссылок на материалы в соцсетях, в частности во "ВКонтакте" и сети Facebook, где содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

14.50 ЦБ: влияние на экономику несущественное

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России несущественно. По ее словам, экономика России в настоящий момент стабильна. Но в случае необходимости Центробанк готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса. Как уточнила Ксения Юдаева, ЦБ еще предстоит оценить масштаб влияния новых проинфляционных рисков на собственную денежно-кредитную политику.

14.40 Лувр снова открыли

Самый популярный музей мира - парижский Лувр - вновь открыли для посетителей. Музей был закрыт для посещений в воскресенье, 1 марта. Посетителей решили не пускать также в понедельник из-за опасений распространения заболевания. Во вторник в музее был выходной по графику.

14.30 Кто распространял фейки

Установили распространителей ложных сведений о массовых заражениях коронавирусом в России. Начата доследственная проверка, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В ближайшее время будут приняты меры по удалению недостоверной информации.

14.00 Разработку вакцины ускорят

На заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ускорит разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции. Работа идет по пяти направлениям в 13 вариантах. Она отметила, что сообщения о достаточно большом количестве заболевших коронавирусом в России не соответствуют действительности. С момента организации в стране работы по предотвращению эпидемии на территории страны было выявлено три случая заболевания, и еще трое заболевших были эвакуированы с круизного лайнера в Японии, заявила вице-премьер.

13:04 Сбербанк создал модель эпидемии

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Модель включает несколько сценариев. Во всех случаях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, отметили в банке.

01.25 Заразившихся стало больше

Число заразившихся коронавирусом в мире составляет 90 870 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По последним данным, число зараженных в материковом Китае достигло 80 304 человека, скончались 2946. За последние сутки зафиксировано 1792 новых случая заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся составляет 10 566 человек. Количество летальных исходов за пределами Китая составило 166, за сутки скончалось 37 человек.

00.30 Google отменила встречу

Компания Google отменила конференцию разработчиков программного обеспечения из-за коронавируса. На мероприятии, которое должно было пройти с 12 по 14 мая, должны были рассказать о новой версии Android, обновлении сервисов. Как отметили в компании, конференция пройдет в онлайн-режиме. А те, кто уже купил на нее билеты, смогут получить деньги обратно или принять участие конференции Google в следующем году.