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Рубрика: Экономика

Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе

Текст: Сергей Тихонов

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе. Сейчас пунктом его назначения называется египетский Суэц. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные системы глобального позиционирования морских судов.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Минэнерго: "Северный поток-2" будет достроен до 2021 года

В начале февраля судно покинуло Находку (порт в Приморском крае - прим. "РГ"). Первоначально "Академик Черский" должен был прибыть в Сингапур 22 февраля, где судну предстояло пройти переоборудование для работ на Балтике. Следующим пунктом назначения трубоукладчика назывался порт Коломбо на Шри-Ланке. Теперь речь идет о совсем близкой точке к странам Старого Света - египетском порте Суэц, который находится неподалеку от южного входа в Суэцкий канал. Последний соединяет Красное и Средиземное море, позволяя коммерческим судам на пути из Азии в Европу не огибать весь африканский континент.

В компании Nord Stream 2 AG, операторе строительства газопровода, "РГ" пояснили, что пока никакой дополнительной информации о завершении работ по строительству газопровода дать не могут.

Примечательно, что одновременно с движением "Академика Черского" на запад, в сети Интернет распространилась информация, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен силами двух плоскодонных барж-трубоукладчиков "Фортуна" и "Дефендер". Ранее считалось, что они не могут проводить эти работы, поскольку не имеют на борту системы динамического позиционирования. Она предназначена для удержания судна в заданной точке и необходима по правилам безопасности для работ в территориальных водах Дании. На запрос "РГ" в компании Nord Stream 2 AG ответили, что в курсе спекуляций по поводу достройки газопровода этими баржами, но Дания не делала никаких исключений для этих судов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В "Газпроме" ответили США на заявление о перспективах "Северного потока-2"

Проблемы с достройкой "Северного потока-2" связаны с санкциями США против российских морских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой этих трубопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физические и юридические лица, которые продадут или сдадут в аренду такие суда для этих проектов. США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Помешать "Турецкому потоку" санкции уже не смогли, а вот подрядчик строительства "Северного потока-2" - швейцарская компания Allseas - свернула свою деятельность в Балтийском море, хотя оставалось уложить всего 160 километров трубопровода из планируемых 2460 км.

В "Газпроме" рассчитывают достроить газопровод и запустить его до конца 2020 года. Причем, неоднократно отмечалось, что Россия сможет завершить работы своими силами. Но какие конкретно трубоукладчики будут достраивать "Северный поток-2", не уточнялось. Одним из наиболее вероятных кандидатов окончить стройку специалистами называется судно "Академик Черский".

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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