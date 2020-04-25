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"Джентльмены" и "Холоп" обошли "Заражение" по популярности в России

Новости
    25.04.2020, 16:40
Текст:   Олег Усков

Драматический фильм-катастрофа "Заражение" 2011 года режиссера Стивена Содерберга окончательно, похоже, покинул лидирующую позицию чартов наших сидящих на карантине соотечественников.

Фото: youtube.com/ RT на русском
Видео: австралийский хор исполнил песню "На поле танки грохотали"

Как сообщает со ссылкой на пресс-службы российских онлайн-видеосервисов ТАСС, теперь лента, особо востребованная в первые дни самоизоляции, отдала пальму первенства относительным новинкам - особенно популярным в России "Джентльменам" Гая Ричи и "Холопу" Клима Шипенко, перед тем успевшему стать сенсацией российского проката. По крайней мере, в финансовом плане.

Представитель платформы "КиноПоиск HD" сообщил агентству, что в последнюю неделю подписчики сервиса чаще всего выбирали из его каталога "Джентльменов", российские комедийные сериалы "Проект "Анна Николаевна" и "Последний министр", "Соника в кино", "Достать ножи" и последний пиксаровский мультфильм "Вперед".

Что касается видеосервиса Okko, то его пользователи предпочли российские комедии "Отель "Белград", "Холоп" и "(Не)идеального мужчину", "порвавших" "Оскар" южнокорейских "Паразитов", а также "Джентльменов". Из сериалов в запросах лидируют "Содержанки", "257 причин, чтобы жить" и "Мир Дикого Запада".

Согласно данным аналитиков, в настоящее время у зрителей наблюдается "особый интерес к громким премьерам", который, в целом, понятен и основан на отсутствии возможности посещать кинотеатры.

Кроме того, как агентству рассказали в пресс-службе АО "ЭР-Телеком Холдинг", последние недели повышенный интерес зрителей вызывают новости на федеральных телеканалах, а также сериалы и детское кино. Где среди наиболее просматриваемых - "Игра престолов", "Содержанки" и "Барбоскины".

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