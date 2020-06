Уже к 2024 году в России объем выбросов вредных веществ в атмосферу сократится минимум на 13 тысяч тонн. Это произойдет благодаря переводу автобусов с дизельного на газомоторное топливо (ГМТ) в 12 городах - участниках Федерального проекта "Чистый воздух". Эксперты сходятся во мнении: машины на метане - одни из самых экологичных сегодня, конкурируют по этому показателю даже с электротранспортом.

Первый квартал 2020 года стал рекордным за последние пять лет по количеству случаев высокого загрязнения воздуха. Об этом свидетельствует отчет FinExpertiza. С января по апрель было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, это на 57 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. На фоне таких новостей перспектива общего снижения вредных выхлопов от транспорта обнадеживает.

Природный газ сегодня признают чистым видом топлива. Метан соответствует экологическому стандарту Евро-6. И вот "Газпром" переводит собственный автопарк на ГМТ. За 2014-2019 годы общее количество газомоторных автомобилей в компании достигло 12 291. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились благодаря этому более чем на 127 тысяч тонн.

При сжигании тысячи литров нефтяного моторного топлива в воздух вместе с отработавшими газами выбрасывается 180-300 килограммов оксида углерода, 20-40 килограммов углеводородов, 25-45 килограммов окислов азота.

Используя природный газ вместо бензина и дизтоплива, мы снижаем выброс токсичных веществ в 2-3 раза по оксиду углерода, по окислам азота - в 2 раза, по углеводородам - в 3 раза, по задымленности - в 9. А образования сажи вообще не происходит.

Метан в два раза легче воздуха и при утечке быстро растворяется в атмосфере. Концентрационные и температурные пределы воспламенения здесь значительно выше, чем у бензина и дизельного топлива. Согласно "Классификации горючих веществ по степени чувствительности" МЧС России, компримированный природный газ отнесен к самому безопасному, четвертому классу, а пропан-бутан - ко второму.

"Метан не образует нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, поэтому уменьшаются эксплуатационные расходы. Этот вид транспорта тише", - говорит Тимур Усманов, член Центрального совета "Всероссийского общества охраны природы".

Перевод общественного транспорта на газ - один из инструментов реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология"

Автобусы на природном газе - это около 10 процентов всех машин в стране на "голубом топливе". Перевод автобусов на газ - это, кстати, один из инструментов реализации Федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Проект предполагает, что к 2024 году потребление природного газа в качестве моторного топлива в городах-участниках (12 городов) составит 219 миллионов кубометров.

Как сообщили "РГ" в компании "Газпром газомоторное топливо", это позволит снизить объем вредных выбросов на 13 тысяч тонн. Выбросы оксида углерода (CO) сократятся на 10,4 тысячи тонн, оксида азота (NO) - на 547 тонн, неметановых углеводородов (CH) - на 2 тысячи тонн, оксида серы (SO 2 ) - на 71 тонну.

Например, Челябинск - один из городов - участников "Чистого воздуха". Там уже закуплено минимум 66 автобусов на ГМТ, и обновление парка планируют продолжать. Власти Новокузнецка заявили, что в 2020 году город получит 85 газомоторных автобусов. На покупку 115 газомоторных автобусов, троллейбусов и трамваев выделят 2 миллиарда рублей по нацпроекту "Экология".

Московский регион пошел своим путем, выбрав электрификацию транспорта. "В Москве есть только один парк ГУП "Мосгортранс" - 11-й автобусный, примерно 400 машин, который использует компримированный природный газ в качестве моторного топлива", - говорит Александр Багрецов, руководитель проектов направления "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG.

Сейчас в столице более 300 электробусов на пассажирских маршрутах, в 2021 году их должно стать 600. По оценке Всероссийского общества охраны природы, электробус - один из самых экологичных видов транспорта по уровню выбросов. Но здесь не все так просто. Электромобили выбрасывают меньше загрязняющих веществ, но нужно учитывать, каким способом добывается электроэнергия: от гидроэлектростанций как в Норвегии, это ядерная энергия, как во Франции, или это ископаемые ресурсы, как в США.

Будущее городов - электрический транспорт, особенно когда будет полностью решена проблема утилизации батарей

"Если для зарядки автомобильных аккумуляторов производят энергию тепловые электростанции, то нужно принимать во внимание, что парниковых газов и вредных веществ от последних немало. Тепловым электростанциям требуется большое количество воды. Эксперты считают, что к 2035 году из-за увеличения мощностей ТЭС показатель водопользования вырастет вдвое. Источник загрязнения не исчезает, а просто смещается: это не сам автомобиль, а предприятие по добыче электроэнергии", - говорит Тимур Усманов.

Еще есть вопрос производства аккумуляторов: на них приходится основная доля энергозатрат и токсических выбросов. Значительная часть состава аккумулятора для электромобилей - высокотоксичные компоненты, в том числе литий, опасные соединения никеля, меди и алюминия, кобальта. Ввиду ограниченного срока службы аккумуляторов, до пяти лет, проблема их утилизации становится все масштабнее.

"Чистых электробусов в России пока меньше полутысячи, и их количество в ближайшее время будет расти только за счет Москвы. В любом случае будущее городов - электрический транспорт, особенно когда будет полностью решена проблема утилизации батарей. Пока в России, в силу экономических обстоятельств, поддержку получит именно газовый транспорт", - говорит Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA.

А как у них

Очень интересен опыт Швеции. В конце 2011 года 58 процентов автобусов там работало на возобновляемых источниках энергии. В 2016 году в регионе Стокгольма осталось всего 2 автобуса на "ископаемом" топливе. Стокгольм стал первым в мире регионом, полностью отказавшимся от такого топлива для наземного общественного транспорта. В прошлом году количество выбросов от автобусов уменьшилось на 64 процента по сравнению с 2011 годом. По всей Швеции 80 процентов автобусов ездят на возобновляемом топливе (биогаз, этанол, биодизель, метиловый эфир рапсового масла, гидрогенизированное растительное масло).