Высокий уровень воды в Волге обещает удачный нерест рыбы

Двадцатого мая в России отметили День Волги. Это прекрасный повод поговорить о будущем главной водной артерии страны. Помнится, прошлой весной многие регионы, расположенные вдоль Волги, отмечали низкий уровень воды в великой реке. Это не могло не сказаться на нересте рыбы и качестве "жизни" всей прибрежной флоры и фауны. В этом году в Центральной России зима была малоснежной. Как отразилась климатическая аномалия на полноводности Волги? Это выясняли корреспонденты "РГ".

На Верхней Волге, как пояснили "РГ" в Институте биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, предпосылок для беспокойства в связи с нехваткой воды в водоемах, в частности в Волге, нет.

- У нас с уровнем воды все в порядке сейчас - он очень высокий, Рыбинское водохранилище заполнено. Наоборот, есть проблемы с подтоплением, - говорит директор ИБВВ РАН, доктор биологических наук, профессор Александр Крылов. - Все будет зависеть от того, как продолжат держать этот уровень, пока рыба не закончит нерест. Но до середины июня, я думаю, все будет хорошо, да и потом тоже. Предпосылок для беспокойства нет.

По словам ученых, несмотря на то, что зима была малоснежной, осенью земля хорошо напиталась влагой, поэтому дождевая вода сейчас не задерживается в почве, а сразу попадает в водоемы. Например, после обильных дождей, прошедших по северным и центральным регионам страны в начале мая, Рыбинское водохранилище оказалось даже под угрозой переполнения.

Официальный представитель филиала "РусГидро" - "Каскада Верхневолжских ГЭС" - Наталья Малышева сообщила, что с 16 мая Рыбинская и Угличская ГЭС поддерживают воду в водохранилищах в пределах нормального подпорного уровня. Объемы расходов воды фактически равны объемам притоков. "Установленный режим работы для Угличской и Рыбинской ГЭС будет действовать до 10 июня, - пояснила Малышева. - В этот период весь объем притока, поступающий в водохранилища Каскада Верхневолжских ГЭС, будет расходоваться для выполнения специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу".

Несмотря на малоснежную зиму в Нижегородской области, 25 мая уровень воды на гидропосту Чебоксарского водохранилища составлял 66,65 метра, что на два метра выше, чем годом раньше. Похоже обильные осадки, выпавшие на область в последнее время, компенсировали нехватку снега. "Ни сезонное обмеление, ни сезонное повышение уровня воды сильно не сказывается на судьбе волжской флоры и фауны", - уверяет эколог Асхат Каюмов.

Ежегодно в Волгу поступает свыше 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ

Доцент кафедры экологии и природопользования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Иванов разделяет мнение эколога: "За последнее десятилетие экологическая ситуация сильно не изменилась. Серьезные деформации произошли гораздо раньше - в 19 веке, когда началась массовая вырубка лесов, и это привело к серьезному обмелению Волги и Оки. Сейчас же на уровень воды влияют, в основном, большие зимние попуски воды на Нижегородской и Чебоксарской ГЭС".

Более того, биоразнообразие приволжских лесов время от времени прирастает краснокнижными видами. Так, в середине мая Керженский заповедник (Керженец - левый приток Волги) сообщил об обнаружении редчайшего лишайника Gyalidea minuta, который нашли старой черной ольхе в пойме ручья, впадающего в реку Вишня, приток Керженца. По данным специалистов, это шестой случай подобной находки во всем мире.

В Татарстане, в отличие от прошлого года уровень воды в Волге стоит высоким. Под Казанью из-за подъема воды в Куйбышевском водохранилище даже произошло подтопление 60 дачных участков. "Конечно, это удивительно, - говорит завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова. - В этом году прогнозировался низкий уровень, поскольку зима была малоснежной, рано и с низким уровнем открылась Волга. Допускаю, что не было сбросов воды по нижнему течению и весенние ливни были продолжительными. Однако в избытке воды есть своя опасность. Когда затопляются прибрежные зоны, на которых был выпас скота или складирование каких-то отходов, тогда все это смывает в реку. Поэтому важно соблюдение водоохраной зоны".

По словам Мингазовой, большое количество воды так же способствует к удачному нересту.

Ульяновск - единственный крупный город, "пьющий" из Волги и лишенный альтернативного источника водоснабжения. А между тем местные власти не нашли ничего лучшего, как в условиях кризисной ситуации из-за пандемии снять региональные средства в сумме 21 миллиона рублей с программы "Чистая Волга". При этом говорить о чистоте Волги в районе Куйбышевского водохранилища в настоящее время не приходится. В середине лета вода "цветет" - становится зеленой из-за медленного течения и нехватки кислорода. Как результат - массовая гибель рыбы, которой ежегодно усеяны берега искусственного моря. Так было и летом прошлого года.

Вода Куйбышевского водохранилища в последние 5 лет оценивается как "очень загрязнённая" и относится к 3 классу опасности. Негативное влияние оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения, приборостроительной и авиационной промышленности, сельского хозяйства.

По словам экологов, сегодня нет предпосылок для беспокойства о нехватке воды в Волге

Что касается обмеления Волги под Ульяновском, то оно в прошлогодних масштабах не повторилось. Региональное минприроды сообщает, что уровень воды 20-х числах мая повысился на 18 сантиметров. "Сохранение нормального уровня было достигнуто благодаря совместным усилиям Ульяновской области и других субъектов, а также активной позиции главы региона, - сообщили в областном ведомстве.

С 31 мая среднесуточные сбросы воды через волгоградский гидроузел составляют 17 тысяч кубометров в секунду. Далее они будут ежедневно снижаться по 500 кубов и к 10 июня составят 12 тысяч.

Вообще теплая зима сказалась на сроках половодья - оно началось заметно раньше обычного. По данным "Русгидро", в первом квартале года суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме более чем в два раза превысил норму (59 кубических километров при средних 24). Впрочем, экологи все равно опасаются, что летом воды может не хватить.

На Нижней Волге главным средоточием разнообразной флоры и фауны, в том числе краснокнижной, является Волго-Ахтубинская пойма. И для ее заполнения влагой мало хороших сбросов. За последние годы природный парк значительно деградировал. В том числе и из-за частого маловодья. Протоки, по которым живительная влага поступала в самые глухие уголки междуречья, заилились, заросли. Поэтому их надо прочищать и углублять. Так, в Волгоградской области в этом году проведут экологическую реабилитацию 31 пойменного водоема. 14 из них - это остатки с прошлого года.

Как отметили в облкомприроды, начнется строительство 30 водопропускных сооружений (в прошлом году построили девять). Например, на ерике Старый Каширин делают переливную плотину, которая позволит поднять уровень воды Каширинского тракта вдвое. Будет маленькое водохранилище. Половодье пройдет, а влага останется. Ее необходимый уровень будут поддерживать искусственно.

В Астраханской области весеннее половодье началось почти на месяц раньше обычного срока: вода стала прибывать уже в конце марта. Раннему паводку способствовала аномально теплая зима: снег, что выпал, рано растаял, водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС наполнились и стали сбрасывать воду, которую уже некуда было "складировать".

Между тем, как рассказали "РГ" в Волжско-Каспийском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, температура воды в первые дни паводка была еще холодной для выхода рыбы на нерест. Так что вобла, например, устремилась в полои и ильменя только к середине апреля. Чуть позже, когда вода поднялась еще выше и прогрелась лучше, нереститься начали лещи, сазаны и караси. И уже в первых числах мая начался массовый выклев рыбных личинок.

Обильные дожди по всему Поволжью снова пополнили водохранилища: паводок продлился, уровень воды уже превысил 500 сантиметров и продолжает подниматься, что, по мнению ученых, сгладит неблагоприятное начало половодья. Сейчас сброс воды с Волгоградского гидроузла доходит до 19 тысяч кубометров секунду, что позволяет рыбе нереститься в условиях, максимально приближенных к естественным.

853 миллиона рублей было выделено в 2019 году на оздоровление Волго-Ахтубинской поймы

"Если ситуация будет развиваться в том же ключе, окончание рыбохозяйственного половодья придется на начало июля, - отметили в филиале ВНИИ. - Это позволит молоди рыб хорошо нагуляться и подрасти, и уже на жизнестойком этапе скатиться к местам нагула в Северный Каспий. Ожидаем результаты воспроизводства таких традиционных для Астраханской области видов как лещ, судак и сазан будут лучше прошлогоднего".

Тем временем

Астраханская и Волгоградская области получат на оздоровление Волго-Ахтубинской поймы более 1 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Экология", сообщила пресс-служба Росводресурсов по случаю Дня Волги.

В районе бассейна реки Волги проживает около 60 миллионов человек - более трети населения России, и здесь сложилась самая напряженная экологическая ситуация: нагрузка на водные ресурсы реки в 8 раз выше, чем в среднем по России. Наибольшую антропогенную нагрузку на водные объекты бассейна Волги оказывает сброс загрязненных сточных вод. Ежегодно в реку поступает свыше 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ.

К 2024 году результатом выполнения федерального проекта "Оздоровление Волги", входящего в нацпроект "Экология", станет снижение втрое доли загрязненных стоков, поступающих в реку. Росводресурсы направят финансирование в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" для восстановления более чем 300 га площадей водоемов, 40 км водных объектов к концу 2020 года.

В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" предусмотрен проект по строительству комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Он позволит улучшить экологическое состояние дельты Волги. Начало проекта запланировано на 2021 год. Мероприятия позволят наладить систему стабильного обводнения, обеспечить водой жителей Астраханской и Волгоградской областей, создать условия для развития сельского хозяйства и комплексного развития прилегающих территорий на 17 тысяч гектаров. Ведется разработка проектно-сметной документации по строительству комплекса ГТС.

На оздоровление Волго-Ахтубинской поймы в 2019 году Волгоградской области было выделено 766,9 миллиона рублей, Астраханской области - 86,1 миллиона рублей. В 2020 году запланировано финансирование в размере 1,044 миллиарда рублей: из них 905,5 миллиона - Волгоградской области, остальное - Астраханской.