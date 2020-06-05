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04.06.2020 22:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Арктика становится зеленой

Охрана природы стала образом жизни для Архангельского ЦБК
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8175)
Сегодня, 5 июня, во всем мире отмечается День окружающей среды. Нынешний год уже показал всей планете, что бережное отношение к природе - это не мода, а острая необходимость.
Комбинат - один из лидеров отрасли по внедрению природосберегающих технологий. Фото: Архив АЦБК Комбинат - один из лидеров отрасли по внедрению природосберегающих технологий. Фото: Архив АЦБК
Комбинат - один из лидеров отрасли по внедрению природосберегающих технологий. Фото: Архив АЦБК

Для Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, который в 2020 году отмечает 80-летие, работа в сфере охраны окружающей среды - неотъемлемая часть деятельности. И это не только миллиардные инвестиции в "зеленое" развитие, но и личный вклад сотрудников комбината, которые ежедневно вносят частичку души в будущее предприятия. К профессиональному празднику комбинат традиционно поощряет своих сотрудников: в этом году 14 работников компании будут награждены корпоративными Благодарственными письмами.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Климатическая повестка в работе АЦБК постоянно присутствует уже более 20 лет. Сегодня предприятие - один из лидеров целлюлозно-бумажного производства России по внедрению и применению природосберегающих технологий. Главная цель - последовательное снижение негативного воздействия производства на окружающую среду и стремление к достижению в работе наилучших международных стандартов в сфере экологии. Согласно рейтингу RAEX комбинат вошел в ТОП-3 среди российских компаний по затратам на защиту природы: вложения в охрану окружающей среды составляют около трех процентов от выручки. Инвестиции комбината в реализацию природоохранных мероприятий, внедрение наилучших доступных технологий за последние 10 лет составили 14 миллиардов рублей. Из них в прошлом году - 2,9 миллиарда. В результате за последние 10 лет сократился забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта на 17 процентов, сброс загрязняющих веществ в водный объект - на 25, выброс загрязняющих веществ в атмосферу - на 35, а размещение производственных отходов на объектах размещения отходов - на 84 процента.

Прекрасно осознавая свою роль в предотвращении изменений климата, комбинат регулярно принимает участие в международном проекте по раскрытию данных о выбросах парниковых газов The Carbon Disclosure Project (CDP). По итогам отчетной кампании 2018 г. АЦБК присвоен наивысший рейтинг среди российских компаний: "А-"

В 2020 году предприятие получило официальный международный статус "зеленой точки" Севера России

В октябре прошлого года на комбинате при производстве целлюлозы отказались от гипохлорита натрия в качестве отбеливающего реагента и перешли на применение пероксида водорода. Такое изменение в технологии отбелки позволит АЦБК полностью выпускать беленую сульфатную целлюлозу по технологии ЕСF (без использования элементарного хлора). Такая технология является общепризнанным индустриальным и экологическим трендом, обеспечивающим допустимое воздействие на окружающую среду.

В 2020 году предприятие получило официальный международный статус "зеленой точки" Севера России. В начале февраля в Швеции состоялась встреча глав природоохранных ведомств стран региона, на которой отмечено эффективное взаимодействие России с Финляндией, Норвегией и Швецией в рамках Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР). По результатам обсуждений целлюлозно-бумажные предприятия Архангельской области, включая Архангельский ЦБК, признаны соответствующими российскому природоохранному законодательству, международным требованиям и исключены из Баренцева листа "горячих точек" как потенциальные источники загрязнения окружающей среды диоксинами (A9-1). Таким образом, комбинат вошел в белый экологический лист, блестяще завершив второй раунд получения нового статуса: три года назад предприятие было исключено из списка экологических "горячих точек" Арктики на конференции министров окружающей среды СБЕР в городе Вадсё (Норвегия).

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Но несмотря на очевидные успехи в защите окружающей среды, АЦБК продолжает совершенствовать природоохранную деятельность. В конце августа комбинату исполнится 80 лет. К этой дате планируется запустить новую выпарную станцию Valmet стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Это ключевая ступень приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Реконструкция производства картона". Помимо бизнес-составляющей, новая выпарная станция создаст большой экологический эффект для всего региона. В рамках строительства объекта установлены три жаротрубных котла, предназначенных для сжигания дурнопахнущих газов, образующихся в процессе варки полуцеллюлозы и на самой выпарной станции. Выбросы котлов также подлежат очистке в газоочистной установке. Проектная степень очистки составит 99,9 процента. Valmet создал для выпарной станции нового поколения интегрированную систему NCG.

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С ходом подготовки станции к открытию ознакомился врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, который посетил комбинат 28 мая. Как рассказал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев, на предприятии утверждена Стратегия развития до 2025 года, в рамках которой в развитие производства будет инвестировано еще более 20 миллиардов рублей, а общий объем варки целлюлозы и полуцеллюлозы превысит миллион тонн в год. При этом с ростом производства компания намерена существенно снизить негативное влияние на окружающую среду: сократить водопотребление на 50, снизить выбросы на 65, сбросы сточных вод - на 75 процентов, парниковые газы - на 1 процент в эквиваленте СО2, или на 18 тысяч тонн по отношению к началу реконструкции производства.

Находясь на первых позициях климатического рейтинга, комбинат планомерно увеличивает долю "климатически дружелюбных" видов топлива в топливном балансе предприятия. Согласно стратегии-2025 АЦБК полностью исключит использование угля и перейдет на природный газ и возобновляемые виды топлива. Сейчас предприятие поэтапно проводит коренную модернизацию всей энергетической системы, которая включает перевод с мазута на природный газ извести-регенерационных печей на производствах картона и целлюлозы, перевод на газ четырех действующих пылеугольных котлов и строительство трех новых газовых котлов на ТЭС-1, замену двух турбоагрегатов (мощностью 60 МВт и 30 МВт). Реализуя стратегию эффективного использования всех имеющихся ресурсов биотоплива, АЦБК прорабатывает вопрос реализации инновационного проекта по добыче свалочного газа и его использованию для собственных нужд в качестве топлива.

Вместе с ростом производства на комбинате намерены существенно снизить негативное влияние на окружающую среду

В рамках этой подпрограммы в конце июня ожидается сдача нового инновационного энергокотла N 9 с современным высокоэффективным газоочистным оборудованием стоимостью 1,6 миллиарда рублей: здесь будет использоваться инновационный экологичный метод сжигания твердого топлива в вихревых низкоэмиссионных горелках. Кроме того, после ввода нового котла из эксплуатации будет выводиться морально устаревшее энергетическое оборудование.

Руководитель Архангельского ЦБК акцентировал внимание Александра Цыбульского и на экологической составляющей реализации проекта полной газификации комбината: переход на природный газ позволит существенно сократить выбросы парниковых газов.

2,9 миллиарда рублей составили инвестиции АЦБК в природоохранную деятельность в 2019 году

Ключевой работой предприятия в 2020 году является подготовка материалов для получения комплексного экологического разрешения. Предприятие разрабатывает решения в области расширенной ответственности производства; знает и управляет углеродоемкостью своей продукции; ведет активную работу, направленную на оснащение источников загрязнения окружающей среды автоматическими средствами контроля; поддерживает и реализует собственные экологические просветительские проекты.

Кстати

В 2019 году утверждения о выбросах парниковых газов АЦБК за 2018 год успешно прошли верификацию на соответствие требованиям ИСО 14064-1-2006.

АЦБК стал партнером ежегодной всемирной акции WWF "Час Земли".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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По результатам четырехлетней работы на ТЭС-1 многотопливного котла фирмы Valmet, в котором в качестве топлива используется топливная смесь из осадка сточных вод (ОСВ) и кородревесных отходов (КДО), комбинат достиг не только нулевого показателя размещения твердых отходов биомассы на свалке, но главным образом эффективного использования биотоплива вместо угля.

Признавая опасность и губительные последствия глобального изменения климата для человека и окружающей среды, а также оценивая климатические риски и угрозы для собственной производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, Архангельский ЦБК принял собственную стратегию низкоуглеродного развития на период до 2030 г.

В рамках природоохранного социально-образовательного проекта "Эколята" в Архангельской области Архангельский ЦБК стал инициатором и организатором проведения первой и второй детских экологических конференций. В мероприятиях приняли участие 120 детей-делегатов.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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