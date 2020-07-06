Регионы готовы рассматривать промышленность вторичных ресурсов как один из приоритетов своей хозяйственной деятельности. Однако на этом пути предстоит выстроить инфраструктуру взаимодействия всех участников рынка. Общемировой тренд на ресурсосбережение обусловлен в России не только экологической повесткой и созданием комплексной системы безопасного обращения с отходами, но и рядом экономических предпосылок. В первую очередь необходимостью оптимизировать производственные процессы. Так, например, энергозатраты при производстве вторичного алюминия в 20 раз меньше первичной его обработки, а в сфере черной металлургии этот показатель втрое меньше при существенном сокращении вредных выбросов.
Ответом на техническое старение и выход из эксплуатации производственных мощностей добывающих отраслей стало принятие в 2018 году Стратегии промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. Ее целевыми показателями заявлено создание 70 экотехнопарков и 220 новых производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. При этом доля импортного оборудования снизится с 60 процентов в 2016 году до 10 процентов в 2030-м. Однако для более эффективного внедрения положений документа необходимо разработать ряд дополнительных мер стимулирования.
Сейчас, по экспертным оценкам, в России перерабатывается не более 9 процентов мусора. По этому показателю мы значительно отстаем от ведущих стран, где перерабатывают и продают для использования в различных сферах производства до 90 процентов бытового мусора. Современные технологии позволяют в промышленном масштабе перерабатывать бумагу и пластик, стекло и алюминий, железо, ткани и даже асфальт. Кроме того, в качестве топлива можно использовать и свалочный биогаз, но в РФ эта технология практически не применяется.
Основным препятствием для создания новой отрасли переработки в нашей стране, по оценкам экспертов, остается отсутствие раздельного сбора и сортировки отходов. "Печальная статистика сбора вторичного сырья говорит о низком уровне экологического воспитания населения. Плохо развитая заготовительная база, отсутствие единого информационного пространства, разобщенность, а зачастую нежелание обмена информацией между предприятиями-заготовителями и переработчиками, отсутствие государственной поддержки привело к сложившейся ситуации в отрасли. В то же время последние несколько лет стали знаковыми для сферы обращения с отходами: обозначена приоритетность их вторичной переработки, разработана стратегия, пересмотрено законодательство. По сути, началось формирование новой отрасли", - констатируют в Ассоциации развития экологической промышленности "Вторичные ресурсы".
Формировать полноценный рынок для промышленности вторичных ресурсов предлагается с регионов, ответственных сегодня за подготовку территориальных схем по обращению с твердыми коммунальными отходами, выбор региональных операторов и установку тарифа. Однако здесь уже обозначился ряд проблемных моментов, требующих решения. Так, Генпрокурора заявила о системных нарушениях на региональном уровне. По словам представителей ведомства, надзорные мероприятия выявили серьезные проблемы при переходе регионов на новые формы обращения с ТКО. Вопреки требованиям закона в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки. В трети регионов полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям, а органы местного самоуправления самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов.
Сейчас в РФ работает около 2,5 тысячи заводов по переработке вторсырья, только 432 таких предприятия насчитывается в Московской области. При этом они загружены на 40 процентов, что в том числе свидетельствует о недоработках в логистике. Как рассказала замдиректора - руководитель экологического управления компании "Экостройресурс" Екатерина Луценко, первый шаг к реализации эксперимента по раздельному сбору в Самарской области в этом году сделан в Новокуйбышевске, но первые результаты нельзя назвать положительными. "Население не понимает, для чего нужно сортировать отходы. Многие говорят, что нет экономической заинтересованности. А нам тоже непонятно, как "делать скидки" тем, кто мусор все-таки сортирует", - отмечает она.
Очевидно, что только прямая экономическая заинтересованность участников, начиная от потребителей услуг ЖКХ и заканчивая площадками переработки вторсырья, поможет вовлечь их в производственный рециклинг. Для этого в минпромторге предложили рассмотреть законопроект о стимулировании использования вторичных ресурсов, полученных из коммунальных отходов. Документ предусматривает внесение в законодательство о промышленной политике раздела по ресурсосбережению. Главным посылом законопроекта является приоритет использования полезных фракций ТКО в качестве сырьевого ресурса для производства промышленной продукции.
Такой принцип уже был заложен в подготовку проектов строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Московской области и Республике Татарстан в рамках пилотного проекта компании "РТ-Инвест" "Энергия из отходов", который реализуется в рамках национального проекта "Экология". Как пояснил гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, сегодня есть все необходимые финансы и компетенции, чтобы дать новые импульсы для развития отрасли. "Приоритет будет отдан инновационным стартапам с возможным масштабированием по всей стране. Размер инвестиций в один проект может колебаться от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. Суммарный объем инвестиций бизнес-акселератора в течение трех лет составит до 10 миллионов долларов", - рассказал он.
В качестве рассматриваемых направлений поддержки на сегодня выделяются технологии сортировки и переработки ТКО, в том числе при помощи машинного зрения и искусственного интеллекта, инновационные продукты и услуги в области обращения с отходами, технологии переработки промышленных отходов, а также проекты в области энергоэффективности и логистики ТКО. В частности, один из региональных операторов уже поставляет выбранный из ТКО стеклобой для дальнейшего использования в производстве теплоизоляционных материалов в Егорьевске. До недавнего времени производитель стекловаты вынужден был приобретать этот вторичный ресурс в Беларуси.
Еще одним стимулом развития отрасли может стать вовлечение продукции из вторсырья в госзаказы, что наряду с внедрением современных систем управления потоком коммунальных отходов позволит увеличить как качество получаемого сырья, так и эффективность предприятий на этом рынке. Таким образом, гармонизация правового поля, экономическое стимулирование населения и предприятий, задействованных в раздельном сборе и переработке ТКО способны создать полноценные стимулы для развития промышленности вторичной переработки ресурсов.