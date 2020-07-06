Вторичные ресурсы становятся приоритетными

Создание практически с нуля новой отрасли - переработки вторичных ресурсов и технологического "мусорного" машиностроения - потребует не только активного вовлечения бизнеса, но и населения страны.

Регионы готовы рассматривать промышленность вторичных ресурсов как один из приоритетов своей хозяйственной деятельности. Однако на этом пути предстоит выстроить инфраструктуру взаимодействия всех участников рынка. Общемировой тренд на ресурсосбережение обусловлен в России не только экологической повесткой и созданием комплексной системы безопасного обращения с отходами, но и рядом экономических предпосылок. В первую очередь необходимостью оптимизировать производственные процессы. Так, например, энергозатраты при производстве вторичного алюминия в 20 раз меньше первичной его обработки, а в сфере черной металлургии этот показатель втрое меньше при существенном сокращении вредных выбросов.

Ответом на техническое старение и выход из эксплуатации производственных мощностей добывающих отраслей стало принятие в 2018 году Стратегии промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. Ее целевыми показателями заявлено создание 70 экотехнопарков и 220 новых производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. При этом доля импортного оборудования снизится с 60 процентов в 2016 году до 10 процентов в 2030-м. Однако для более эффективного внедрения положений документа необходимо разработать ряд дополнительных мер стимулирования.

Сейчас, по экспертным оценкам, в России перерабатывается не более 9 процентов мусора. По этому показателю мы значительно отстаем от ведущих стран, где перерабатывают и продают для использования в различных сферах производства до 90 процентов бытового мусора. Современные технологии позволяют в промышленном масштабе перерабатывать бумагу и пластик, стекло и алюминий, железо, ткани и даже асфальт. Кроме того, в качестве топлива можно использовать и свалочный биогаз, но в РФ эта технология практически не применяется.

Статистика сортировки отходов говорит о низком уровне экологического воспитания населения

Основным препятствием для создания новой отрасли переработки в нашей стране, по оценкам экспертов, остается отсутствие раздельного сбора и сортировки отходов. "Печальная статистика сбора вторичного сырья говорит о низком уровне экологического воспитания населения. Плохо развитая заготовительная база, отсутствие единого информационного пространства, разобщенность, а зачастую нежелание обмена информацией между предприятиями-заготовителями и переработчиками, отсутствие государственной поддержки привело к сложившейся ситуации в отрасли. В то же время последние несколько лет стали знаковыми для сферы обращения с отходами: обозначена приоритетность их вторичной переработки, разработана стратегия, пересмотрено законодательство. По сути, началось формирование новой отрасли", - констатируют в Ассоциации развития экологической промышленности "Вторичные ресурсы".

Формировать полноценный рынок для промышленности вторичных ресурсов предлагается с регионов, ответственных сегодня за подготовку территориальных схем по обращению с твердыми коммунальными отходами, выбор региональных операторов и установку тарифа. Однако здесь уже обозначился ряд проблемных моментов, требующих решения. Так, Генпрокурора заявила о системных нарушениях на региональном уровне. По словам представителей ведомства, надзорные мероприятия выявили серьезные проблемы при переходе регионов на новые формы обращения с ТКО. Вопреки требованиям закона в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки. В трети регионов полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям, а органы местного самоуправления самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов.

Сейчас в РФ работает около 2,5 тысячи заводов по переработке вторсырья, только 432 таких предприятия насчитывается в Московской области. При этом они загружены на 40 процентов, что в том числе свидетельствует о недоработках в логистике. Как рассказала замдиректора - руководитель экологического управления компании "Экостройресурс" Екатерина Луценко, первый шаг к реализации эксперимента по раздельному сбору в Самарской области в этом году сделан в Новокуйбышевске, но первые результаты нельзя назвать положительными. "Население не понимает, для чего нужно сортировать отходы. Многие говорят, что нет экономической заинтересованности. А нам тоже непонятно, как "делать скидки" тем, кто мусор все-таки сортирует", - отмечает она.

Очевидно, что только прямая экономическая заинтересованность участников, начиная от потребителей услуг ЖКХ и заканчивая площадками переработки вторсырья, поможет вовлечь их в производственный рециклинг. Для этого в минпромторге предложили рассмотреть законопроект о стимулировании использования вторичных ресурсов, полученных из коммунальных отходов. Документ предусматривает внесение в законодательство о промышленной политике раздела по ресурсосбережению. Главным посылом законопроекта является приоритет использования полезных фракций ТКО в качестве сырьевого ресурса для производства промышленной продукции.

Такой принцип уже был заложен в подготовку проектов строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Московской области и Республике Татарстан в рамках пилотного проекта компании "РТ-Инвест" "Энергия из отходов", который реализуется в рамках национального проекта "Экология". Как пояснил гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, сегодня есть все необходимые финансы и компетенции, чтобы дать новые импульсы для развития отрасли. "Приоритет будет отдан инновационным стартапам с возможным масштабированием по всей стране. Размер инвестиций в один проект может колебаться от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. Суммарный объем инвестиций бизнес-акселератора в течение трех лет составит до 10 миллионов долларов", - рассказал он.

В качестве рассматриваемых направлений поддержки на сегодня выделяются технологии сортировки и переработки ТКО, в том числе при помощи машинного зрения и искусственного интеллекта, инновационные продукты и услуги в области обращения с отходами, технологии переработки промышленных отходов, а также проекты в области энергоэффективности и логистики ТКО. В частности, один из региональных операторов уже поставляет выбранный из ТКО стеклобой для дальнейшего использования в производстве теплоизоляционных материалов в Егорьевске. До недавнего времени производитель стекловаты вынужден был приобретать этот вторичный ресурс в Беларуси.

Еще одним стимулом развития отрасли может стать вовлечение продукции из вторсырья в госзаказы, что наряду с внедрением современных систем управления потоком коммунальных отходов позволит увеличить как качество получаемого сырья, так и эффективность предприятий на этом рынке. Таким образом, гармонизация правового поля, экономическое стимулирование населения и предприятий, задействованных в раздельном сборе и переработке ТКО способны создать полноценные стимулы для развития промышленности вторичной переработки ресурсов.