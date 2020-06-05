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Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Ускат обретет двойника

В Кузбассе создают уникальную модель управления водными ресурсами
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8175)
В Кузбассе работают над созданием первого в России экспериментального цифрового полигона для сбора, передачи, хранения и анализа данных о состоянии водных ресурсов и их оздоровления.
Фото: Фред Гринберг / РИА Новости www.ria.ru Фото: Фред Гринберг / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Фред Гринберг / РИА Новости www.ria.ru

Федеральный проект, который предусматривает создание современной системы комплексного мониторинга рек Обь-Иртышского бассейна, был представлен год назад Научному совету РАН по глобальным экологическим проблемам. Концепцию разработали ученые Кузбасса, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Реки крупнейшего в стране и третьего по величине в мире речного бассейна испытывают колоссальную техногенную нагрузку. Влияют не только прямые и поверхностные сбросы, но и вредные выбросы в атмосферу. При этом объективного и глубокого анализа ситуации нет.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Существующая в Кузбассе система мониторинга дает лишь десять процентов необходимой информации. И на этой основе, тем не менее, принимаются важные для региона решения. Основная же масса данных остается на уровне предприятий", - говорит завлабораторией моделирования геоэкологических систем Кемеровского филиала Института вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Сибирского отделения РАН Евгений Счастливцев.

Даже если имеющимися средствами удается уловить нарушение, определить конкретного виновника не представляется возможным. Ведь большинство гидропостов, как отмечают эксперты, не оснащены надежным оборудованием снятия гидрологических и гидрохимических показателей в режиме онлайн. Чтобы учесть сбросы всех сточных вод всеми предприятиями по всем ингредиентам, нужны совсем другие мощности.

Модель предстоит распространить на крупные реки Обь-Иртышского бассейна

"Технология, разработанная в России, предусматривает интегральную оценку территорий и сбор массивов потоковых данных о состоянии рек с опорой на космические снимки, цифровые распределенные системы умных датчиков, наземные исследования (лабораторные и с использованием беспилотников), а также математический анализ поступающей информации", - отмечает главный научный сотрудник Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ Юрий Манаков.

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Технологию опробуют на реке Ускат, которая протекает по угледобывающим районам Кузбасса. В 2019 году на реке установили метеостанцию и систему умных датчиков. Разработали цифровые модели распространения основных типов загрязняющих веществ, изучили фоновое состояние по гидрохимическому анализу воды и микробному анализу донных отложений. На этой основе создается цифровой двойник реки. Модель предстоит распространить на крупные водные артерии Обь-Иртышского бассейна - Обь, Иртыш, Томь, Миасс, Тобол и Туру. Для этого намечено создать более полусотни современных цифровых гидрологических станций с автоматическим оборудованием отечественного производства. Это позволит предотвращать загрязнение системы водоснабжения, подготовиться к паводкам и навигации, анализировать риски при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.

Проект "Цифровой Обь-Иртышский бассейн" одобрен Минприроды РФ и целым рядом других федеральных министерств и ведомств. Он определен в качестве пилотного для создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в России, управления использованием и сохранением природных ресурсов.

Digital Технологии Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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