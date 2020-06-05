Количество деревьев в Новосибирске подсчитает лазер

Ученые Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) разработали современные цифровые методы проведения таксации лесов с помощью лазерной техники. Это позволит ускорить и повысить точность измерений - процент ошибки уменьшается с восьми до двух.

Как сообщили в вузе, технологии лазерного сканирования уже используют при выполнении дорожно-строительных работ, строительного контроля и оценки состояния автодорог в течение жизненного цикла. Мэр Анатолий Локоть заявил, что новые технологии будут использованы при учете деревьев в городских лесах Новосибирска. В частности, подсчет будет вестись с помощью лазерного сканирования, GPS-навигации и снимков из космоса. На проведение таксации муниципалитет заключил контракт с НПО "Экологическая безопасность".

Все зеленые территории будут отражены в новой редакции генерального плана города

Одним из приоритетов развития Новосибирска является развитие зеленых зон, в первую очередь - лесов. Для дальнейшей работы муниципалитету необходимы точные карты лесов и учет их территорий в генплане. Новые карты лесоустройства будут составлены в соответствии с кадастром - фактические границы лесных зон должны с точностью до метра совпадать с теми, что указаны в документе. По данным мэрии, работа рассчитана на два года, за это время будет исследовано почти 30 процентов территории Новосибирска - именно такую часть города занимают зеленые насаждения.

Одновременно с этим в Новосибирске реализуется программа сохранения зеленых зон. В ее рамках проводится инвентаризация всех городских общественных пространств - парков, скверов, аллей, мест отдыха горожан. В результате будет актуализирована база общественных территорий, которая ведется с 2017 года. Тогда в нее были включены 237 территорий. К 2020 году их насчитывается 241 - по каждой будет подготовлен паспорт. В частности, на данном этапе будут уточнены такие показатели, как площадь, форма, состояние и число элементов благоустройства. "Все зеленые территории будут отражены в новой редакции генерального плана города. А это означает, что никакая застройка, использование этих территорий для каких-то иных целей будут невозможны. То есть за ними закрепляется статус зеленых зон", - прокомментировал Анатолий Локоть.

При этом в документ, как подчеркнули в мэрии, не войдут городские леса, так как они относятся к другой категории земель, и информация о них отражается в отдельных документах лесоустройства.

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Таксация лесов проводится раз в десять лет - за это время в лесном массиве происходят существенные изменения, и назначенные хозяйственные мероприятия становятся неактуальными, требуется их переназначение. В процессе таксации измеряется высота, диаметр деревьев, определяется их породный состав и возраст, оценивается состояние, подсчитывается кубатура. Всего исследуется 256 характеристик.