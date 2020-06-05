Количество деревьев в Новосибирске подсчитает лазер

Новости

Фармакологи нашли антибиотик, к которому не привыкают бактерии 04.06.2020
СК: Причиной пожара в Ивантеевке могла стать неисправность плиты 04.06.2020
Биолог прокомментировал открытие новых молекулярных качеств коронавируса 04.06.2020
Синоптик объяснил причину ливневых дождей в начале июня 04.06.2020
Места для пикников в парках Москвы пока работать не будут 04.06.2020
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Ливана 04.06.2020
В Крыму у трассы "Таврида" построят шесть АЗС и пять функциональных зон 04.06.2020
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле 04.06.2020
Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске 04.06.2020
Лукашевич: Москва обеспокоена применением силы против журналистов в США 04.06.2020
Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений 04.06.2020
Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок 04.06.2020
Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной" 04.06.2020
Умерла певица Лариса Сазонова 04.06.2020
Суд отправил Платошкина под домашний арест 04.06.2020
В Астраханской области сел на мель сухогруз 04.06.2020
Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса 04.06.2020
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа 04.06.2020
Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано 04.06.2020
МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ 04.06.2020
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 04.06.2020
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 04.06.2020
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 04.06.2020
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 04.06.2020
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 04.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
04.06.2020 22:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На учете каждый ствол

Количество деревьев в Новосибирске подсчитает лазер
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8175)
Ученые Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) разработали современные цифровые методы проведения таксации лесов с помощью лазерной техники. Это позволит ускорить и повысить точность измерений - процент ошибки уменьшается с восьми до двух.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в вузе, технологии лазерного сканирования уже используют при выполнении дорожно-строительных работ, строительного контроля и оценки состояния автодорог в течение жизненного цикла. Мэр Анатолий Локоть заявил, что новые технологии будут использованы при учете деревьев в городских лесах Новосибирска. В частности, подсчет будет вестись с помощью лазерного сканирования, GPS-навигации и снимков из космоса. На проведение таксации муниципалитет заключил контракт с НПО "Экологическая безопасность".

Все зеленые территории будут отражены в новой редакции генерального плана города

Одним из приоритетов развития Новосибирска является развитие зеленых зон, в первую очередь - лесов. Для дальнейшей работы муниципалитету необходимы точные карты лесов и учет их территорий в генплане. Новые карты лесоустройства будут составлены в соответствии с кадастром - фактические границы лесных зон должны с точностью до метра совпадать с теми, что указаны в документе. По данным мэрии, работа рассчитана на два года, за это время будет исследовано почти 30 процентов территории Новосибирска - именно такую часть города занимают зеленые насаждения.

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости www.ria.ru
В Кузбассе создают уникальную модель управления водными ресурсами

Одновременно с этим в Новосибирске реализуется программа сохранения зеленых зон. В ее рамках проводится инвентаризация всех городских общественных пространств - парков, скверов, аллей, мест отдыха горожан. В результате будет актуализирована база общественных территорий, которая ведется с 2017 года. Тогда в нее были включены 237 территорий. К 2020 году их насчитывается 241 - по каждой будет подготовлен паспорт. В частности, на данном этапе будут уточнены такие показатели, как площадь, форма, состояние и число элементов благоустройства. "Все зеленые территории будут отражены в новой редакции генерального плана города. А это означает, что никакая застройка, использование этих территорий для каких-то иных целей будут невозможны. То есть за ними закрепляется статус зеленых зон", - прокомментировал Анатолий Локоть.

При этом в документ, как подчеркнули в мэрии, не войдут городские леса, так как они относятся к другой категории земель, и информация о них отражается в отдельных документах лесоустройства.

В тему

Таксация лесов проводится раз в десять лет - за это время в лесном массиве происходят существенные изменения, и назначенные хозяйственные мероприятия становятся неактуальными, требуется их переназначение. В процессе таксации измеряется высота, диаметр деревьев, определяется их породный состав и возраст, оценивается состояние, подсчитывается кубатура. Всего исследуется 256 характеристик.

Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря