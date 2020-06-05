Предприятия Дальнего Востока пополняют популяцию ценных видов рыбы

В апреле и мае специалисты дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) мониторили скат молоди на лососевых реках. Весной мальки отправляются из пресных вод естественных нерестилищ - скатываются - в море.

Так, сотрудники ТИНРО с удовлетворением констатировали: во всех водоемах молоди кеты и симы оказалось больше, чем ожидалось. Это значит, что условия нереста в прошлом году были приемлемые, а производителей - достаточно. И что искусственное воспроизводство ценной рыбы тоже дает плоды.

Лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) работают во всех регионах Дальнего Востока, где ловят лосося. Многие из них входят в систему ФГБУ "Главрыбвод". Сезон выпуска мальков первым открыл в этом году Паратунский ЛРЗ на Камчатке: 15 апреля более 1,5 миллиона штук кетовой молоди отправилось в свободное плаванье. К концу мая это крупнейшее на полуострове рыбоводное предприятие выпустило еще около 20 миллионов мальков. Всего на Камчатке пять государственных лососевых заводов, они зарыбляют кетой, неркой, чавычей и кижучем бассейны рек Большая, Авача, Паратунка и озеро Большой Вилюй.

В прошлом году рыбоводы Хабаровского края и Еврейской АО заложили на инкубацию более 70 миллионов икринок. "Задачу восстановления популяции лососевых можно решить только путем разумного сочетания их искусственного и естественного воспроизводства", - считает начальник Амурского филиала "Главрыбвода" Максим Коломоец. На Амуре завершается "выпускной": около 60 миллионов экземпляров молоди отправили в притоки могучей реки Биджанский, Гурский, Анюйский, Тепловский и Удинский заводы.

Движется работа и на Сахалине. "Ежегодный выпуск мальков положительно влияет на восстановление запасов ценных видов рыб в регионе, - подчеркивает глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. - В островные реки тихоокеанские лососи возвращаются в среднем через три-четыре года. Это помогает нам сохранить природные богатства и обеспечивать жителей полезной продукцией".

Молодь кеты здесь выпускают в естественную среду в течение мая-июня - это наиболее подходящее время для ската. В большое плавание мальков отправляют ночью, защищая от перегрева и хищников. На Сахалине и Курилах в воспроизводстве заняты 65 предприятий - больше, чем в любом другом регионе ДФО. И они бьют рекорды: в 2019 году собрали и заложили на инкубацию небывалое количество икры тихоокеанских лососей - 1,177 миллиарда. В этом сезоне тоже должны выпустить не менее миллиарда мальков.

Ежегодный выпуск мальков положительно влияет на восстановление запасов ценных видов рыб в регионе

В последние дни мая ушла в плавание молодь горбуши с Арманского рыбоводного завода на Колыме. В соленой воде горбушата быстро наберут вес, чтобы через несколько лет вернуться в родную реку на нерест. "Возвращается от одного до десяти процентов рыбы, - поясняет замруководителя ФГБУ "Охотскрыбвод" Борис Сафроненко. - Из миллиона скатившихся мальков взрослыми вернутся от десяти до ста тысяч".

Часть горбушевой партии оплатило предприятие "Автодормост" - так магаданские дорожники возмещают ущерб, нанесенный природе их деятельностью. Затраты на компенсационные мероприятия несут многие компании. Например, судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае по согласованию с Росрыболовством с прошлого года обеспечивает выпуск кеты в реки Барабашевка, Рязановка и пойма Хасанского района. До 2025-го, должно быть возвращено в природу более 150 миллионов экземпляров лосося. Заводы Приморского филиала "Главрыбвода" выполняют заказы компаний "Владморрыбпорт", "Росморпорт", "Мазда Соллерс", "Примавтодор", "Транснефть - Порт Козьмино" и других, выращивая для них и выпуская молодь кеты в рамках компенсационных мероприятий.

На Дальнем Востоке разводят и осетровых. Партии икры амурского осетра уже заложены на Владимировском рыбзаводе в ЕАО, а на Анюйском рыбзаводе в Хабаровском крае сейчас готовятся к нересту калуги и амурского осетра. Запланирована экспедиция на реку Тумнин для добычи самок сахалинского осетра. А Байкальский филиал "Главрыбвода" еще 13 мая выпустил в реку Селенга более 20 тысяч краснокнижных осетрят.

Занимаются в ДФО и белорыбицей. В интересах алмазодобывающей компании "АЛРОСА" Чернышевский рыбзавод в Якутии с мая по сентябрь 2020 года выпустит в реки Вилюй, Лену, озеро Тимир-Кюндэ и Вилюйское водохранилище по миллиону личинок чира и ряпушки, 2,1 миллиона - пеляди, а также 65 тысяч мальков осетра. "Зарыбление водоемов проводим для сохранения генофонда популяций водных биоресурсов местных рек. 96 процентов выпуска ведется за счет собственных средств, около 4 процентов - в счет компенсационных мероприятий, - рассказала руководитель Экологического центра "АЛРОСА" Полина Анисимова.