Омские селекционеры сумели окультурить пырей до уровня многолетней пшеницы. Посеял один раз - и семь лет собирай урожай. Особенность новой зерновой культуры - способность эффективно аккумулировать в почве углерод - источник глобального потепления на планете.

По словам ученых, однолетние злаки приводят к деградации почвы, поскольку каждый год требуют обработки. В результате углекислый газ уходит наружу. А многолетний пырей аккумулирует более 3,5 тонны углерода на гектар. И это в духе времени, поскольку в 2020 году (в рамках конвенции ООН об изменении климата) начало действовать Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере Земли.

Обратиться к дикому злаку ученых заставило то, что пшеница уже почти исчерпала генетический потенциал устойчивости. И получить хороший урожай без многократной химической обработки становится практически невозможно. Все это не лучшим образом влияет на "здоровье" почвы и растений. Один из способов изменить ситуацию - заменить однолетние культуры на многолетние.

Содержание белка и кальция в культурном пырее на четверть выше, чем в пшенице

"Наш соотечественник академик Николай Цицин еще в начале прошлого века первым в мире скрещивал пшеницу с пыреем, но прорыва не произошло, - поясняет "РГ" доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского ГАУ Владимир Шаманин. - Мы пошли другим путем. Решили не пшеницу сделать многолетней, а пырей отселектировать до ее уровня. Эти культуры, хоть и отличаются размером зерна, но генетически близки. Например, имеют равное число хромосом. Нам уже удалось в шесть раз - до 12 граммов - увеличить размер дикого семени. И в этом году новый сорт - "Сова" - включен в Государственный реестр по всем регионам России. Раз посеешь, семь лет собираешь урожай".

С экономической точки зрения это весьма выгодно. Чтобы засеять один гектар пашни, требуется двести килограммов пшеницы, а "Совы" всего пять. Вместо одного-двух, пырей дает два десятка продуктивных стеблей. Причем, когда созревает колос, они остаются зелеными, и вместо соломы получается хлебное сено. На каждую тонну зерна - до семи тонн качественных кормов.

Исследования показали, что и содержание белка и кальция в культурном пырее на четверть выше, чем в пшенице, а фолиевой кислоты, которая улучшает зрение, больше в десять раз.

Сейчас омские селекционеры пошли дальше - создали фиолетовую "Сову", с максимальными антиоксидантными свойствами. "Важное свойство цветных злаков - повышенное содержание антоцианов, которые обычно человек получает с ягодами, фруктами и овощами, - дополняет Владимир Шаманин. - Доказано, что эти вещества гасят свободные радикалы - источники многих болезней, тем самым повышают иммунитет. Но ягоды - это "сезонные" продукты, а хлеб у людей каждый день на столе".

По словам ученых, цветные добавки делают булку не только полезнее, но ароматнее, вкуснее. И такой хлеб долго не черствеет.