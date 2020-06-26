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Вышел первый трейлер сериала "О дивный новый мир"

Новости
    26.06.2020, 13:22
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Peacock Фото: youtube.com/ Peacock
Фото: youtube.com/ Peacock

В Сети появился первый полноценный трейлер сериала "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном "В ожидании варваров"

В экранизации классической антиутопии главные роли исполнили Олден Эренрайк ("Хан Соло", "Да здравствует Цезарь!", "Сверхъестественное"), Джессика Браун-Финдли ("Аббатство Даунтон", "Чёрное зеркало") и Гарри Ллойд ("Двойник", "Легион").

Премьера на сервисе Peacock должна была состояться ещё в апреле, но была перенесена из-за пандемии. Новая дата выхода телешоу по культовой книге - 15 июля.

Тизер-трейлер сериала можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее появился первый трейлер экранизации другой знаменитой антиутопии - романа Евгения Замятина "Мы", которую продюсируют братья Андреасян.

Также недавно стало известно, что четвёртый сезон сериала по антиутопии Маргарет Этвуд "Рассказ служанки" выйдет в 2021 году.

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