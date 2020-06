The Rolling Stones пригрозили подать в суд на президента США

Легендарная группа The Rolling Stones потребовала сатисфакции от главы Белого Дома. В воскресенье музыканты группы обнародовали заявление с протестом против использования Дональдом Трампом на его предвыборных митингах песен "роллингов".

Вероятно, Трампу пришла мысль подлить масла в огонь своих пламенных речей, зажигая толпы потенциальных избирателей классикой британского рока. Классику The Rolling Stones эпохи 1960-х Дональд Трамп использовал на своем митинге в Тулсе, штат Оклахома. В частности, там прозвучал один из хитов "роллингов" "You Can't Always Get What You Want".

Музыканты The Rolling Stones угрожают Дональду Трампу судебным иском за использование их песен, хотя Трамп пока остается глух к угрозам. В своем воскресном заявлении The Rolling Stones предупредили, что команда их юристов начала работать с американской компанией BMI, специализирующейся на защите авторских прав музыкантов. Это было предпринято с тем, чтобы прекратить использование их произведений в предвыборной кампании Трампа.

BMI от имени The Rolling Stones предупредила предвыборный штаб американского президента, что использование композиций этой легендарной группы без разрешения самих британских музыкантов однозначно рассматривается как нарушение лицензионного договора. А это, разумеется, влечет за собой правовые последствия. Если президент США проигнорирует требования The Rolling Stones, ему будет предъявлено обвинение в нарушении эмбарго и в воспроизведении музыки без разрешения ее создателей.

Надо заметить, что сегодняшний иск является, по сути, рецидивом. Во время предыдущей предвыборной кампании The Rolling Stones уже жаловались на использование их музыки для поднятия настроения избирателей Трампа.

Предупреждение в адрес предвыборного штаба Дональда Трампа поступило и от семьи покойного американского рок-музыканта Тома Петти. После того как на митинге в Тулсе, штат Оклахлома, прозвучала песня Тома Петти "I Won't Back Down", его семья потребовала прекратить противоправные действия президента. В заявлении, опубликованном семьей Петти в Twitter, было черным по белому написано, что Петти "никогда не хотел, чтобы его песня использовалась в рамках кампании ненависти".

Американский музыкант Нил Янг в 2018 году предостерег Трампа от незаконного использования чужой музыки на своих предвыборных митингах. Тогда перед толпами потенциальных избирателей Трампа звучал сингл Янга "Rockin' in the Free World". Проскочит ли Дональд Трамп на своей музыкальной волне в свое второе президентство?