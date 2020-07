Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, решение было принято после изучения поступивших в ГП материалов.

Нежелательными признаны: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. ("Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун"), Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China ("Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае"), Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. ("Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун"), и еще одна схожая организация - Friends of Falun Gong Inc. ("Друзья Фалуньгун"). А также организации Doctors Against Forced Organ Harvesting ("Врачи против насильственного извлечения органов") и Dragon Springs Buddhist Inc. ("Буддистское сообщество "Родники дракона"). Кроме того, признана нежелательной The European Falun Dafa Association ("Европейская ассоциация "Фалунь Дафа"), зарегистрированная в Великобритании.

Как отметили в Генпрокуратуре, установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.