Фонд капремонта Дагестана намерен подать в суд на своих проверяющих

Республиканская Госжилинспекция во время плановой проверки Дагестанского фонда капремонта сочла работу организации неэффективной. В фонде, в свою очередь, посчитали выводы инспекторов не соответствующими действительности. Более того, заключение Госжилинспекции здесь расценили как публикацию сведений, порочащих деловую репутацию фонда, в связи с чем решено подать иск.

В 2019 году в республиканский краткосрочный план капремонта были включены 99 многоэтажек. По данным проверяющих, все работы в них завершили в первом квартале 2020-го. "Во время проверки сотрудники госжилнадзора выявили, что фонд допустил свыше 500 нарушений при проведении капремонта в многоквартирных домах. Они, в частности, касаются проектно-сметной документации, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", - сообщил заместитель руководителя Госжилинспекции Айдимир Алиомаров.

Он уточнил, что в нарушение требований статьи 189 Жилищного кодекса РФ фонд в 13 зданиях провел работы на сумму свыше 27 миллионов рублей без соответствующего решения собственников помещений. В одном доме нецелевым образом израсходовано около 800 тысяч рублей на работы, не включенные в перечень услуг.

"Еще в 43 многоквартирных домах фонд выполнил переустройство крыши с плоской на вентилируемую чердачную, что относится к реконструкции объекта капитального строительства. Работы проведены без соответствующего разрешения на строительство, положительного заключения экспертизы на проектную документацию и решения собственников", - говорится в заключении.

В пресс-службе Госжилинспекции корреспонденту "РГ" рассказали, что дагестанскому фонду капремонта выдано 99 предписаний на устранение всех выявленных нарушений.

"Концепция развития отрасли ЖКХ, программа капитального ремонта предполагают проведение комплексного капремонта, в результате которого многоквартирные дома должны отвечать требованиям энергоэффективности, энергосбережения и повышения комфортности проживания граждан. Вместе с тем в многоквартирных домах практически не проводится комплексного капитального ремонта, а ремонтируются отдельные конструктивные элементы, что не удовлетворяет в полной мере нужды граждан. В целом анализ результатов плановой проверки показал неэффективность работы Дагестанского фонда капремонта и неисполнение им своих функциональных обязанностей, следствием чего является низкое качество проводимого ремонта и низкая собираемость взносов на него", - прокомментировал итоги ревизии Айдимир Алиомаров.

В фонде с заключением проверяющих не согласны. "Подавляющее большинство указанных в акте проверки недостатков не соответствуют действительности, претензии являются необоснованными, а часть замечаний к деятельности фонда не относится", - сообщили в пресс-службе фонда.

В организации отметили, что из 99 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта в 2019-м, в 86 его провели еще в прошлом году. Только часть зданий, где менялось лифтовое оборудование, отремонтировали в первом квартале 2020-го, так как работы были начаты в конце октября 2019-го.

"Все работы по капитальному ремонту приняты комиссией, в которую входят представители минстроя РД, органа местного самоуправления, собственников помещений, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, организации, осуществляющей строительный контроль, а также регионального отделения общественного контроля в сфере ЖКХ", - пояснили в фонде капремонта. И добавили, что на результаты проверки, отраженные в акте, в адрес Госжилинспекции РД направлено возражение, а в ближайшее время фонд намерен обратиться в суд с целью их опровержения.

Госжилнадзор, в свою очередь, вынес по данной ситуации 16 предостережений органам местного самоуправления. Инспекция также направила письмо в министерство строительства и ЖКХ республики с просьбой принять соответствующие меры.

Тем временем

Собираемость средств на капремонт в Дагестане по-прежнему остается довольно низкой. По данным фонда капремонта, в 2019-м уровень платежей составил 63 процента, а за пять месяцев нынешнего года - около 52. Хотя есть города с высокой платежной дисциплиной. К примеру, в Каспийске сбор превышает 90 процентов. А вот в Дагестанских Огнях - всего около 30.

С неплательщиками борются, подавая иски в суд. Как сообщили в пресс-службе фонда, за первое полугодие 2020-го подано 9 тысяч 700 исков о взыскании задолженности на общую сумму 157 миллионов рублей, взыскано около полутора миллионов.