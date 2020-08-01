Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию

В августе на месяц позже, чем планировалось раньше, вырастут оптовые цены на газ для населения. Работающим пенсионером пересчитают пенсию. А законы, которые вступают в силу в последний месяц лета, ограничат оплату транспортных карт наличными и сделают выгоднее увольнения. Касаются новые законы также отсрочки от армии и работы для студентов. Также в августе будут опубликованы сведения о доходах чиновников.

Газ для населения подорожает

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению. Об этом говорится в приказе ведомства.

Как ранее писала "Российская газета", индексация на 3 процента должна была случиться еще с 1 июля. Но из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, ее перенесли.

Оптовая цена - это цена газа на газораспределительной станции определенного региона в том месте, где газ из магистрального газопровода попадает в распределительную сеть. Оптовые цены зависят от месторасположения региона - чем он дальше от добычи газа, тем выше цена.

Поэтому цена газа ниже всего в Ямало-Ненецком АО - 2 687 рублей за тысячу кубов. На втором месте - Тюмень с 3 432 рублями. И на третьем месте сразу три региона - Коми, Астраханская и Оренбургская области - по 3 597 рублей в каждой. Для сравнения: на Алтае, в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областях - по 3 921 рубль за тысячу кубов.

Проездные карты нельзя пополнить наличными анонимно

С 3 августа анонимно пополнить наличными электронные кошелки будет запрещено. Об этом говорится в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 264-ФЗ. Эта мера должна помочь эффективнее бороться с финансированием терроризма и отмыванием "грязных" денег.

"Суть нововведения такова: если в отношении физлица не проводилась идентификация, внести деньги на электронный кошелек удастся только с помощью банковского счета, - пояснил "РГ" Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон". - То есть анонимно пополнить кошелек наличными, например, через платежный терминал, не получится. Надо отметить, что сюда также относятся неперсонифицированные проездные карты для общественного транспорта "Тройка", "Стрелка" и так далее".

Эксперт также сообщил, что еще в июне Ассоциация банков "Россия" выступила с предложением внести поправки и вывести из-под действия закона транспортные карты. "Чтобы не создавать проблем пассажирам общественного транспорта - автобусов, электробусов, троллейбусов, метро, - продолжил Павел Уткин. - Идею поддержали ЦБ и Росфинмониторинг. Но пока никаких официальных дополнений нет. Если до 3 августа изменений не произойдет, то закон вступит в силу в нынешнем виде. Совет в этом случае только один - пополнять транспортные карты заранее и с запасом, чтобы не возникло ситуации, что на счету внезапно закончились деньги".

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по словам эксперта, критических изменений не произойдет в любом случае. По большей части все их платежи персонифиницированы.

Справка "РГ"

Идентификация (115-ФЗ) физических лиц, напомнил Павел Уткин, это установление ФИО, гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ, адрес места регистрации и жительства, ИНН.

В отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, ИНН или код иностранной организации, ОГРН и адрес регистрации.

Старообрядцы получили отсрочку от армии

С 4 августа вступает в силу Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 № 1098 "Об утверждении Правил предоставления старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу".

Касается оно наших соотечественников-старообрядцев, которые перебрались из-за границы на постоянное место жительство в Россию.

Для получения отсрочки должны быть выполнены три условия. Первое: переехать следует в регионы Дальневосточного федерального округа. Второе: надо быть участником Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Третье: работать в крестьянском (фермерском) хозяйстве, причем быть его главой.

За месяц до очередного призыва списки старообрядцев с соблюдением процедуры, указанной в правилах, следует направлять в Министерство обороны. Отсрочка предусмотрена на 2020-2025 годы.

Кстати

В августе заработала еще одна льгота, которая связана с Дальним Востоком. С 1 августа бесплатно получить землю по программе "Дальневосточный гектар" в Бурятии и в Забайкалье сможет любой житель России или соотечественник, проживающий за рубежом.

Прием заявлений на земельный участок в информационной системе начался 1 августа в 00:00 часов по местному времени. А по московскому - в Бурятии с 17:00 31 июля, в Забайкалье - с 18:00 тоже 31 июля.

До этого дальневосточный гектар в этих двух регионах был доступен с 1 августа 2019 только местным жителям. С 1 февраля 2020 года к ним присоединились все дальневосточники. Теперь очередь дошла и до остальных. Обо все этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2016 г. N119-ФЗ.

Программа "Дальневосточный гектар" действует до 1 января 2035 года.

Заработают новые правила увольнения

С 13 августа у работников, которые будут уволены в связи с ликвидацией организации, появится больше шансов получить положенные им по закону выплаты.

Это станет возможным благодаря Федеральному закону от 13.07.2020 № 203-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Уволенные работники могут даже извлечь выгоду. Такой шанс им дает Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации".

По просьбе "РГ" эти документы комментирует Михаил Дорофеев, председатель правления КПК "Обновление":

- Вступающие в силу 13 августа законы усилят защиту увольняемых работников. Принятые поправки исключат ситуацию, когда компания ликвидирована, а уволенные сотрудники не могут получить причитающиеся им выплаты, так как их работодатель (юридическое лицо), прекратил деятельность. Теперь собственник обязан подтвердить, что произведены все выплаты для уволенных работников. И только тогда юрлицо может быть ликвидировано.

Одновременно работодателям дали право выбрать, как выплачивать деньги уволенным. Сейчас они перечисляют бывшему сотруднику, во-первых, выходное пособие при увольнении. Во-вторых, выплачивают средний заработок за второй и третий месяцы "простоя" (если в двухнедельный срок после увольнения работник обратится в службу занятости и не будет трудоустроен).

С 13 августа у работодателя появится возможность выплатить сразу выходное пособие и компенсацию в размере двухкратного среднего заработка. И все это - непосредственно в день увольнения. Кстати, для работников Крайнего Севера действует тот же принцип, только вместо трех "зарплат" в расчет принимаются шесть в обоих случаях.

Максимально возможные выплаты останутся прежними. В чем же выгода для обеих сторон?

Для компании новый порядок - это возможность сократить бумажную волокиту и ускорить процесс ликвидации. А уволенному работнику не придется ждать выплат несколько месяцев и регистрироваться для их получения в службе занятости.

Мало того, если работодатель выбрал (это право - за ним!) вариант единовременной выплаты выходного пособия и компенсации двух окладов, то уволенный работник может даже выиграть.

Ведь при варианте ежемесячных выплат, третью "зарплату" уволенный может и не получить, если найдет работу и будет официально оформлен на новом месте. В этом случае служба занятости не будет иметь оснований для принятия решения о том, что бывший работодатель обязан выплатить третью "зарплату".

Также Закон N 210-ФЗ внес изменения в правила обращения работников к работодателю за выплатами на период трудоустройства. Если своевременно не предоставили все полагающиеся выплаты, бывший сотрудник может обратиться в суд за компенсацией морального ущерба. Также можно направить письменное заявление в свободной форме в трудовую инспекцию и прокуратуру. Работодатель при этом может понести административную и уголовную ответственность.

Станут известны доходы чиновников

Не позднее 20 августа будут опубликованы декларации о доходах чиновников.

1 августа истек срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период - с 1 января по 31 декабря 2019 год. Об этом говорится в Указе Президента РФ от 17.04.2020 N 272.

Как сказано в постановлении правительства, это касается руководителей федеральных государственных учреждений. Минтруд в своих разъяснениях говорит о государственных служащих.

Напомним, что изначально чиновники всех уровней должны были отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля. Но в связи с переходом многих сотрудников на удаленную работу в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса сроки сдачи деклараций были перенесены на 1 августа включительно.

А сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока их подачи. В этом году - это 20 августа включительно - не позднее, уточняет Минтруд РФ.

Работающие пенсионеры получат прибавку

С 1 августа страховые пенсии работающих пенсионеров станут больше. Их пересчет происходит каждый год, как установлено Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

Пересчет пенсий связан с тем, что за работающих пенсионеров компании перечисляют взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). И благодаря этому пенсии растут. Однако они не могут быть увеличены более чем на три пенсионных балла. А поскольку, говорится на сайте ПФР, в 2020 году один балл равен 93 рубля, пенсия может вырасти максимум на 279 рублей.

Перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня его заработной платы.

Студентам-иностранцам будет проще найти работу

С 5 августа иностранные студенты смогут работать в свободное от учебы время без получения специального разрешения на работу. Об этом говорится в Федеральном законе от 6 февраля 2020 г. N 16-ФЗ.

Но это касается только тех студентов, которые обучаются в вузе с государственной аккредитацией. Если иностранец окончил или прервал обучение, рабочий договор с ним будет расторгнут.

Сейчас без специального разрешения работать иностранные студенты могут на каникулах или в свободное от учебы время только в образовательных организациях, хозяйственных обществах или партнерствах, созданных вузами, где они учатся.

ОСАГО рассчитают индивидуально

С 24 августа заработают поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Базовая ставка перестанет быть одинаковой для всех владельцев машин на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого индивидуально. Об этом говорится в Федеральном законе от 25 мая 2020 г. N 161-ФЗ.

Но возможности страховщика, как и прежде, будут ограничены максимальными и минимальными значениями базовых ставок, установленных Банком России.

Сейчас, например, для легковых автомобилей этот коридор установлен от 2746 рублей до 4942 рубля. Но он может быть расширен, по данным нового проекта ЦБ, на 10 процентов вниз и вверх.

В итоге, недисциплинированные владельцы авто заплатят по повышенному базовому тарифу, а ответственные - получат скидку.

К грубым нарушениям относятся проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречку и управление машиной в нетрезвом виде. Но все это страховщики будут учитывать при условии, что нарушения зафиксированы сотрудником ГИБДД. Штрафы с камер на цену ОСАГО влиять не будут.

Арктика: бизнес получит льготы

С 28 августа в Арктике будет создан льготный режим работы для компаний, которые планируют реализовать там новые проекты. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

Резиденты Арктической зоны поучат льготы по федеральным, региональным и местным налогам, а также пониженные тарифы страховых взносов. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм.

Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется как раз с 28 августа.