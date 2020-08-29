Рейтинг: 10 самых кассовых летних фильмов в истории

Правда, после многочисленных переносов в мировой прокат выходит долгожданный "Довод" Кристофера Нолана, но сколько сможет собрать высокобюджетная шпионская эпопея - пока вопрос, ведь по всему миру открыты пока только 65 процентов кинотеатров (а у нас он выходит только 3 сентября). В ожидании дальнейшего развития ситуации и в надежде на лучшее предлагаем в последние дни лета вспомнить самые кассовые летние блокбастеры в истории с учетом инфляции. Основываем рейтинг на подсчетах IMDb, поэтому ничего личного - только цифры.

10. "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999)

Снятая Джорджем Лукасом космическая опера "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" вышел на экраны 19 мая 1999 года спустя почти 16 лет после выходы предыдущего фильма франшизы и стала четвертым фильмом в рамках киносаги "Звездные войны". Несмотря на самые разные отзывы кинокритиков, по данным IMDb, картина сумела собрать 1 825 808 251 доллар, чему немало поспособствовала выпущенная в 2012 году 3D-версия.

9. "Мир Юрского периода" (2015)

Ловко играя на ностальгии по творению Стивена Спилберга, Колин Треворроу снял коммерческую, на сто процентов наперед просчитанную научно-фантастическую картину: в фильме нашлось место персонажам разного пола, возраста и, конечно же, национальной принадлежности, и все это приправлено коктейлем революционных для того времени спецэффектов. В итоге захватывающее путешествие по острову Нублар в компании харизматичного Криса Прэтта и не менее очаровательных динозавров сумело собрать 1 856 661 206 долларов.

Наша рецензия - здесь.

8. "Король лев" (1994)

Фото: kinopoisk.ru

Трогательная история о львенке по имени Симба, который, пройдя через предательство и изгнание, стал истинным Королем, вышла в широкий прокат 24 июня 1994 года, став 32-м по счету полнометражным мультфильмом Disney. Обладатель двух премий "Оскар" и двух "Золотых глобусов", анимационный фильм собрал, по оценкам IMDb, 1 962 072 572 доллара, конечно же, с учетом инфляции.

Летом прошлого года вышел высокотехнологичный ремейк. Наша рецензия на него - здесь.

7. "Мстители: Война бесконечности" (2018)

Говоря о самых кассовых летних фильмах, нельзя обойти стороной творения Marvel. 19-я по счету картина киновселенной вышла в прокат 27 апреля 2018 года сразу в трех форматах: 2D, 3D и IMAX. Противостояние супергероев безумному титану Таносу, приносит свои плоды - 2 106 820 076 американских долларов в копилку.

Наша рецензия - здесь.

6. "Челюсти" (1975)

Фото: kinopoisk.ru

Революционная картина, без которой этого рейтинга, возможно, и не было бы вовсе. Именно история о гигантской белой акуле, терроризировавшей пляжный городок Эмити, положила начало эпохи летних блокбастеров. Невероятно изобретательное кино для своего времени не только прославило Стивена Спилберга, но и принесла создателям 2 151 870 139 долларов в современном исчислении.

Наш текст о создании ленты, недавно отметившей 45-летие, - здесь.

5. "Парк Юрского периода" (1993)

Фото: kinopoisk.ru

А вот, собственно, и родоначальник "Юрской" франшизы - научно-фантастическое творение все того же Стивена Спилберга, основанное на одноименном романе Майкла Крайтона. Приключенческая картина о парке развлечений с клонированными динозаврами сумела собрать 2 203 160 556 долларов и по праву считается вехой в использовании компьютерных спецэффектов. Кстати, в 2011 году фильм вошел в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии НАСА.

4. "Инопланетянин" (1982)

Фото: kinopoisk.ru

И снова неугомонный Спилберг. Премьера семейного фильма о милом инопланетянине, который прибыл на Землю с исключительно мирными намерениями, состоялась 11 июня 1982 года. История о дружбе мальчика с Земли и существа с другой планеты завоевала 4 премии "Оскар" и 2 386 624 819 долларов в мировом прокате. До сих пор эта картина остается одной из самых добрых и трогательных киноисторий о контактах человечества с пришельцами.

3. "Радость на пороге" (1981)

Фото: youtube.com

А вот тут нечто любопытное. По данным IMDb, снятая Шанхайской киностудией в 1981 году социальная комедия режиссера Чжао Хуань Чжана о жизни четырех поколений крестьянской семьи на севере Поднебесной и о ссоре, возникшей между родственниками из-за того, что невестка захотела себе шелковые штаны, собрала ни много ни мало 2 498 562 000 долларов с учетом инфляции. Картина вышла в прокат только в Китае (где была отмечена многочисленными наградами) и в Египте на "Неделе китайского кино". Тем не менее фильм посмотрели более 316 миллионов человек. Информацию же об этой "серой лошадке" вы, к сожалению, сможете найти только в китайских источниках.

2. "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977)

Эпический приключенческий фильм Джорджа Лукаса, вдохновленного космическими операми и самурайскими шедеврами Акиры Куросавы. Картина стала первой частью оригинальной трилогии "Звездных войн", первой выпущенной частью франшизы и первой же частью "Саги Скайуокеров". Она заработала в мировом прокате 2 687 340 702 доллара, обогнав "Челюсти" по кассовым сборам и став самым успешным коммерческим фильмом на тот момент.

1. "Мстители: Финал" (2019)

22-е киновоплощение вселенной Marvel с низменно звездным составом: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и другие. Эта картина побила сразу несколько рекордов, став не только самой кассовой, обойдя "Аватар" Джеймса Кэмерона, но и сумев всего за пять дней собрать 1,2 млрд долларов. Всего же лента о супергероях заработала в прокате 2 909 588 378 долларов, и этот рекорд будет нелегко побить.

Наша рецензия - здесь.