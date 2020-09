Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки"

На YouTube-канале Amazon Prime обнародован общий трейлер четырех жанровых новинок, ждущих пользователей сервиса в октябре.

Речь идет про хоррор-антологию "Добро пожаловать в Блумхаус" (Welcome to the Blumhouse).

Всего в проекте намечены восемь историй. Вторая часть блока - в 2021 году. Пока же 6 октября мы увидим "Ложь" и "Черный ящик", а 13-го - "Сглаз" и "Ноктюрн".

Режиссеры - дебютанты полного метра Вина Суд (сериал "Убийство"), Эммануэль Осей-Куруф-мл. ("Это врожденное"), Элан и Раджив Дассани ("Рубеж") и Жу Куирке.

Сопродюсером всех фильмов выступил трижды номинант "Оскара" Джейсон Блум (новый "Человек-невидимка", "Охота", "Мы", "Черный клановец", "Прочь").