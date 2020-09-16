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Михаил Ефремов предложил создать в России тюремный театр

Новости
    16.09.2020, 21:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии общего режима за пьяное ДТП с летальным исходом, считает необходимым создать в России тюремный театр.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Источник: Пашаев оценил свои услуги Ефремову в 11 млн рублей

Идею Ефремова донёс до масс секретарь московского отделения Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Он озвучил её в своём Telegram-канале.

Напомним, недавно Ефремова перевели из карантинной в обычную камеру, где он, по свидетельствам представителей ОНК, удивительно быстро освоился. Это, в частности, иллюстрирует тот факт, что он прочитал перед другими заключёнными отрывок из пьесы, написанной для него коллегой Иваном Охлобыстиным.

Актёр обжаловал приговор, апелляцией будет заниматься новый адвокат, сменивший эпатажного Эльмана Пашаева, которого актёр обвинил в том, что тот его "подставил".

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