Мурашко сообщил сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

"Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины, плюс параллельно проходит клинические исследования третья вакцина, разработанная институтом Чумакова. Поэтому, отвечая на вопрос, каким образом будет проходить вакцинация: конечно же, с учетом медицинских показаний. Сейчас дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Он также сообщил, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в конце ноября - начале декабря. "Мы планируем массовую поставку вакцин <…> в последних числах ноября и декабре, поскольку производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме", - сказал глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, первая российская вакцина от коронавируса, которую РФ первой в мире зарегистрировала 11 августа 2020 года, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Вторая вакцина разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и уже получила регистрационное удостоверение. Как сообщил Михаил Мурашко, технологический цикл производства вакцины против нового коронавируса "Вектора", проще, чем других вакцин. "Она построена на иной технологии, это позволит нам фактически иметь определенный арсенал для производства этой вакцины. И имеет определенный ряд преимуществ, поскольку технологический цикл чуть проще. По ней так же пройдут пострегистрационные клинические исследования", - уточнил он

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,5 млн человек, более 1,09 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 354 163 случая заражения, выздоровели 1 048 097 человек, умерли 23 491.