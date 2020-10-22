Академик Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

Лекарства, которые сейчас помогают победить коронавирус SARS-CoV-2, не могут заменить вакцину. Об этом заявил академик Александр Гинцбург. По его словам, на данный момент нет еще таких препаратов. Но ситуация может измениться, когда будут получены моноклональные антитела.

Пока же только вакцина является надежным способом защиты от COVID-19. Академик в интервью газете "Известия" отметил, что в течение года можно будет провакцинировать 70 процентов россиян. Говоря о тех, кто уже переболел коронавирусом, Гинцбург подчеркнул, что чем тяжелее было состояние больного - тем длительнее будет его иммунитет.

"У одних иммунный ответ сохраняется три месяца, у других полгода", - добавил ученый. На выработку антител также влияют цитостатические препараты и антибиотики.