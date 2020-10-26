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26.10.2020 18:45
Рубрика: Общество

Испытания вакцины Центра Чумакова против COVID-19 проходят без осложнений

Текст: Татьяна Карабут
Клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали специалисты Центра имени Чумакова Российской академии наук, идут без осложнений, рассказал порталу "Научная Россия" генеральный директор центра член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: АФК "Система"/ТАСС
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По его словам, испытания начались в сентябре. Всего в первой и второй фазе участвуют 300 человек. Это здоровые люди, не имеющие иммунитета к COVID-19. Также планируется и третья фаза испытаний, в которой примут участие уже 3 тыс. добровольцев.

На данный момент "нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено". У двух человек наблюдалась небольшая температура, но и она прошла спустя сутки, заверил Айдар Ишмухаметов.

В середине декабря Центр намерен обратиться в Минздрав для регистрации своей вакцины, а уже в январе начать ее производство.

Напомним, в России сейчас зарегистрированы две вакцины от COVID-19. "Спутник V", разработанная институтом им. Гамалеи Минздрава России, сейчас проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. Пострегистрационные испытания вакцины "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора начнутся в ноябре. Вакцина Центра Чумакова содержит цельный вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

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