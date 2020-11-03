Утверждена стратегия развития Российской Арктики до 2035 года

Все направления развития российской Арктической зоны теперь зафиксированы программным документом на федеральном уровне - утвержденной несколько дней назад Стратегией развития Арктики до 2035 года.

Этот документ имеет первостепенное значение для Мурманской области, отмечают эксперты и региональные власти. В нем перечислены главные задачи для Заполярья, в числе которых комплексное развитие морского порта Мурманск - единственного незамерзающего российского порта в Арктике, развитие Мурманского транспортного узла как мультимодального транспортного хаба, строительство на территории этого порта новых терминалов и перевалочных комплексов. Кроме этого, в числе приоритетных задач обозначены создание и развитие предприятий морехозяйственного комплекса по ремонту, снабжению и бункеровке судов, развитие береговых баз для обеспечения судоходства на Северном морском пути.

Тем же статусом наделены проекты по модернизации аэропортов, создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, уход Заполярья от мазутозависимости и переход к использованию иных видов энергетических ресурсов. Также среди приоритетных направлений - техническое перевооружение рыбохозяйственного комплекса, в том числе строительство рыбопромысловых судов и современных новых предприятий по глубокой переработке водных биоресурсов и развитие аквакультуры.

Стратегически важными названы геологическое изучение минерально-сырьевой базы Кольского полуострова, создание новых и развитие действующих минерально-сырьевых центров, специализирующихся на добыче и обогащении полезных ископаемых. В число приоритетов также вошло развитие конгрессно-выставочной и деловой инфраструктур Мурманска, развитие в регионе туристско-рекреационных кластеров.

Эксперты подчеркивают, что «арктическая стратегия» впервые носит характер не общих пожеланий, а конкретных задач с определенным сроком исполнения

Кроме того, согласно стратегии, предполагаются модернизация медицинской и социальной инфраструктуры, решение экологических проблем, сохранение культуры малых северных народов, поддержка жилищного строительства за полярным кругом.

Эксперты практически единогласно одобряют данный документ. Они подчеркивают, что "арктическая стратегия" впервые носит характер не общих пожеланий, а конкретных задач с определенным сроком исполнения.

По мнению академика РАЕН, члена Научного совета при Совете безопасности РФ Михаила Григорьева, утвержденная стратегия гораздо лучше увязана с основами государственной политики, чем предыдущие варианты. Кроме того, в ней сделан хороший акцент на региональные задачи с учетом разной специфики субъектов РФ, входящих в Арктическую зону.

- 2035 год - это уровень среднесрочного планирования, - подчеркивает эксперт. - Основные задачи поставлены правильно и не противоречат интересам регионов. Сейчас необходимо "причесать" региональные программы социально-экономического развития в соответствии со стратегией, прежде всего в понятийном плане. Это необходимо для единой методологии управления.

В частности, в региональных программах предстоит четко прописать создание минерально-сырьевых центров (МСЦ).

- Надо иметь ясное представление о том, когда и какое месторождение будет введено в разработку, какие предполагаются объемы добычи, какие предполагаемые бюджетные поступления, какие нужны транспортные и энергетические мощности для его развития, какой кадровый потенциал, каким образом это будет интегрировано в общее развитие региона, - подчеркивает Михаил Григорьев. - А инфраструктура общего назначения позволит не только значительно снизить расходы на обустройство месторождений, если они находятся в пределах одного региона, но и играет основную роль в развитии всех отраслей региона в целом.

В ближайшие три месяца будет разрабатываться план реализации стратегии. По мнению аналитиков, в нем должно быть отведено особое место развитию транспорта и коммуникационных систем. Основой арктической транспортной системы должен стать Северный морской транспортный коридор между Мурманском и Петропавловском-Камчатским, развитие которого необходимо предусмотреть в плане, добавляет Михаил Григорьев. Это одно из ключевых условий развития Арктической зоны, без которого невозможно реализовать ни один логистический проект, поскольку все они опираются либо на восток, либо на запад Арктики. Морские транспортные мощности должны быть четко увязаны с сухопутными - железнодорожными и автомобильными.

Прямая речь

Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА):

- Утверждение арктической стратегии - долгожданный шаг для всех регионов Крайнего Севера. Заметно, что власти прислушались к жителям Заполярья при определении целей России в Арктике до 2035 года. На стратегических сессиях, которые проводились совместно с Минвостокразвития в арктических регионах, нехватку рабочих мест и отток населения многие называли одними из ключевых проблем. Как мы видим, новая стратегия направлена на их решение.

Константин Долгов, член Совета Федерации от Мурманской области:

- Предполагается, что благодаря реализации стратегии к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни населения арктических регионов возрастет до 82 лет, к 2030 году будет полностью остановлен отток жителей, а к 2035 году численность населения выйдет на устойчивый рост. Помимо этого, к 2035 году в АЗ РФ должно быть создано 200 тысяч новых рабочих мест. К 2030 году каждое домохозяйство в арктической зоне должно получить широкополосный доступ к интернету.