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17.11.2020 21:21

Забытое старое

Текст: Наталья Починок (Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, ректор РГСУ)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 258(8312)
Производительность труда имеет огромную значимость для любого предприятия, будь оно государственное или частное, крупное или малое. Ведь все они хотят получить новые источники прибыли и повысить рентабельность бизнеса.

В нашей стране производительность труда может показаться низкой с точки зрения объема выпущенной продукции, который приходится на одного работника. Но на самом деле это показатель в некоторых отраслях - если сравнивать с ситуацией в других странах - не настолько плох. И большинство организаций старается на своем уровне его повысить.

Фото: iStock
Как работникам торговли помогут повысить производительность труда

Интересно, что активно внедряемые сегодня LEAN-технологии или технологии бережливого производства - по сути, та же научная организация труда, распространенная в советское время. К сожалению, эти наработки были не в приоритете в течение целой тридцатилетней эпохи. На государственном уровне бережливому производству не уделялось должного внимания. Конечно, на предприятиях остались ветераны, которые еще успели поработать по научным принципам. Но это крайне малая доля персонала.

В 1990-е годы перед людьми и многими предприятиями стояла задача просто выжить. Было не до тонкостей организации производства. А в первое десятилетие XXI века экономика продемонстрировала резкий рост, началось развитие новых индустрий (например, информационных технологий). На этом фоне принципы производительности также уходили на второй план.

Сейчас численность трудоспособного населения в России сокращается, несмотря на программы по народосбережению. С учетом экономической ситуации в стране и мире прибыль предприятий падает. Именно поэтому остро встал вопрос поиска источников повышения производительности при наличии того же объема ресурсов. Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое.

Конечная цель проекта - получить не только экономический, но социальный эффект

Отдельно стоит сказать о производительности труда в социальном секторе экономики. Он относится к сфере услуг, в которой задействовано около половины населения страны. 11 ноября 2020 года на заседании профильной рабочей группы Государственного совета РФ как раз обсуждался вопрос о повышении производительности труда в учреждениях социальной защиты, образования и здравоохранения. Реальные механизмы для этого были предложены в рамках нового направления Национальной социальной инициативы, которую разрабатывает Агентство стратегических инициатив совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда. Речь идет вновь об использовании принципов бережливого производства.

Фото: Пресс-служба ГК "Некст Трейд"
Как внедрить бережливое производство на предприятиях малого бизнеса

Некоторое время назад Минздрав РФ стал внедрять понятия "бережливая поликлиника", "бережливая больница" - и соответствующим образом, в духе человекоцентричности, менять работу медучреждений. Сейчас аналогичные меры уже активно принимаются в отношении центров занятости населения, учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты граждан.

Нередко повышение производительности труда воспринимают только в контексте цифровизации. Но сама по себе "оцифровка" производственных процессов без их реинжиниринга, без правильного и логичного применения технологий может дать даже отрицательный эффект. Правильный путь такой: сначала внедряются LEAN-технологии, далее проводится оптимизация, затем идет реинжиниринг процессов производства, их цифровизация и, в конечном итоге, - роботизация. На предприятии должны оценить себестоимость всех этих ступеней развития и возможность управления ею. Каждый из этапов может реализовываться сам по себе, но комплексный подход даст наилучший результат.

Конечная цель всех мер по повышению производительности труда (в частности, в рамках Национальной социальной инициативы) - получить не только экономический, но и качественный социальный эффект, повысить удовлетворенность граждан (тех, кто оказывает услуги и тех, кто их получает).

Отдельные принципы производительности труда можно применить и в домашних условиях

Производительность труда - это не только бизнесовый или операционный процесс, который можно сделать с меньшими затратами времени и денег. Речь идет о том, чтобы работа стала более безопасной и прозрачной с точки зрения управлениями рисками.

В рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" определены технологии повышения производительности труда. Сейчас проект модернизируется. Так, координационный совет по народосбережению и национальным проектам при Общественной палате России рекомендует разрабатывать не только инструменты "сборки" новых процессов (путем точечных мероприятий в федеральном и региональных центрах компетенций), но и цифровые образовательные технологии. И работодателям, и сотрудникам, и населению в целом нужно объяснять, как использовать методы бережливого производства.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Как принципы бережливого производства избавили доярок от суеты

Отдельные принципы производительности труда вообще можно применить и в домашних условиях. Например, нелишне проследить, как выстроена логистика на вашей кухне - с точки зрения размещения холодильника и плиты, организации приготовления пищи. Точно так же анализируется работа человека за письменным столом. Это тоже элементы бережливого производства, так называемые 5S: сортировка (нужное - ненужное), соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование.

ОП России продолжит следить за реализацией нацпроекта по повышению производительности. Лично я как член рабочей группы Госсовета по соцполитике буду поддерживать продвижение инструментов бережливого производства в социальные инициативы.

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