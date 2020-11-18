Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов"

Ещё одна любопытная работа британца Патрика Робинсона, который посвятил свой блог исправлению исторических неточностей в фильмах и сериалах.

Он снова взялся улучшать внешний вид героев "Викингов". Теперь ему попался Хемунд - действительно живший в IX веке епископ Шерборна. В сериале его сыграл ирландец Джонатан Рис-Майерс.

Ранее Патрик подобным же образом "подкорректировал" образы Рагнара Лодброка и его экс-супруги Лагерты - по сюжету, кстати, позднее ставшей возлюбленной Хемунда.

Также под "творческий нож" Патрика попали персонажи "Игры престолов", "Последнего королевства", "Викингов", "Храброго сердца", "Короля Артура", "Трои", кинокомиксов Marvel и игры Assassin's Creed. А паблик História Islâmica опубликовал такого же рода работы по сериалу "Испанская принцесса" и новому диснеевскому "Аладдину".