Минприроды предложит новую программу генеральной уборки Арктики

Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено предложить новую программу по генеральной уборке Арктики. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, посвященном обеспечению экологического благополучия населения региона.

"Арктике нужна генеральная уборка. Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера", - сказал он.

По словам Козлова, только на территории национального парка "Русская Арктика" скопилось около 10 тысяч тонн бочек. "Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа", - сказал министр, обращаясь к членам Совета.

Он подчеркнул, что порядок в Арктике положительно скажется на развитии туризма. "Норвежский Шпицберген в год посещают 70 тысяч туристов, а в национальный парк "Русская Арктика" на земле Франца Иосифа приезжает всего 1 тысяча человек", - привел пример Александр Козлов.

Генеральная уборка в арктических регионах России потребует участия бизнеса, считает первый замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Он привел экспертные оценки, согласно которым только первый этап - инвентаризация всего мусора, скопившегося в Арктике, - потребует около 500 млн рублей, а сама уборка обойдется в еще большие суммы. "Мы деньги эти в бюджете не найдем", - полагает Крутиков. Он сообщил, что уже ведет переговоры с предпринимателями, работающими в арктической зоне. "Компании готовы участвовать в программе генеральной уборки Арктики, надо обозначить конкретные условия, конкретные параметры этого участия, и я уверен, что ведущие игроки, работающие в Арктике, нас поддержат", - сказал Крутиков.