Российские регионы подключатся к масштабной вакцинации на следующей неделе

Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса уже в конце следующей недели. Об этом рассказала на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что вакцинация уже началась в Москве, а также в армии.

Что касается категории граждан, которые будут вакцинированы в первую очередь, то их определит Минздрав. "В первую очередь, это люди, которые входят в группу риска - это медицинские, педагогические, социальные работники, работники, которые осуществляют правоохранительные функции, жизнеобеспечение страны", - заявила Голикова.

Напомним, что в пятницу в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Будет использоваться российская вакцина "Спутник V".

Тем временем по поручению министра обороны Сергея Шойгу в армии и на флоте ускорят вакцинацию личного состава. Если сейчас ежесуточно прививку от коронавируса получают более полутора тысяч солдат и офицеров, то скоро этот показатель вырастет до пяти тысяч человек в день.