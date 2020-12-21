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Александр Кузнецов сыграет в новых "Фантастических тварях"

Новости
    21.12.2020, 10:53
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

28-летний российский актер Александр Кузнецов ("Папа, сдохни", "Скиф", "Собачатина") появится в третьей части линейки "Фантастические твари".

Фото: kinopoisk.ru
У фильма "Первому игроку приготовиться" будет продолжение

Об этом в интервью Ксении Собчак рассказал актер, режиссер и сценарист Александр Молочников ("Мифы", "Беезумие"), работавший с Кузнецовым, в том числе, на сериалах "Содержанки" и "Красные браслеты".

Видео размещено на YouTube-канале Собчак, бывшей супруги актера Максима Виторгана, нынешней - актера и режиссера Константна Богомолова ("Псих", "Содержанки", "Хороший человек", "Безопасные связи").

По словам Молочникова, Кузнецов должен был сыграть одну из главных ролей в его спектакле, но отказался, так как получил предложение с Запада и уехал сниматься за два дня до премьеры постановки коллеги.

Фото: WDSSPR
В новом "Человеке-пауке" могут появиться девять классических злодеев

"Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить", - изложил режиссер.

Напомним: ранее официально стало известно, что вместо уволенного Джонни Деппа злодея Грин-де-Вальда в третьей части сыграет Мадс Миккельсен.

Премьера обещана на июль 2022 года. В случае успеха ленты нас ждут еще два сиквела.

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