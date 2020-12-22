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22.12.2020 19:13
Рубрика: Общество

"Яндекс" назвал главные события 2020-го года

Текст: Иван Черноусов
"Яндекс" назвал главные события года, которые больше всего интересовали пользователей. Соответствующий пост появился в официальном Twitter компании.
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: МИД РФ / РИА Новости
Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен

Январь ознаменовался повышенным интересом к эпидемии коронавируса, которая тогда начала распространяться из Китая по миру, в топ событий вошли убийство в Иране главы элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани и лесные пожары в Австралии.

В феврале пользователи искали подробности о гибели людей на вечеринке с сухим льдом, информацию о военной операции в Турции и Сирии, падение цен не нефть и сделку ОПЕК + и дело "Сети".

В марте людей интересовали информация о падении курса рубля и цен на нефть. В апреле пользователей "Яндекса" интересовало дело против Олега Тинькова, слухи о смерти Ким Чен Ына и скандал, который разгорелся из-за высказывания телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

В июне на второе место по популярности после COVID-19 ненадолго вышло резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова, затем этот инфоповод уступил место приближающемуся голосованию о поправках в Конституцию. Среди светских новостей россиян больше всего интересовал развод Кристины Асмус и Гарика Харламова, этот запрос на некоторое время вышел в топ-3 тем по популярности. Искали обитатели Рунета также сообщения о вспышке бубонной чумы в Монголии и параде планет, который прошел 4 июля.

Фото: iStock
Новые вагоны с гуманитарной помощью из России ждут в Карабахе

В июле россияне интересовались делом против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, слухов о деноминации рубля, обострения конфликта в Нагорном Карабахе и смерти рэпера Энди Картрайта.

В августе пользователей интересовали взрыв в Бейруте и протесты в Белоруссии. В сентябре искали информацию о едином дне голосования и о ДТП с участием Ефремова. В октябре в повестку вновь вошел коронавирус и добавился конфликт в Нагорном Карабахе.

Главной темой ноября стали выборы в США и скандал с футболистом Артемом Дзюбой. В декабре россиян по-прежнему интересует пандемия.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Яндекс

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