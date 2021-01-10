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Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Новости
    10.01.2021, 16:54
Текст:   Олег Усков

Год уже вовсю стартовал, праздники почти кончились, а профильные издания всё продолжают подводить итоги прошлого. Портал Metarcitic, в частности, представил свою версию списков лучших фильмов и сериалов 2020-го, основанных на голосовании пользователей.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина там следующая. Топ телешоу:

"Ход королевы" - 1085 очков (из расчета: 5 очков - за первое место, 4 - за второе, 3 - третье, 2 - за четвертое и 1 - за пятое в топах пользователей), "Лучше звоните Солу" - 1079 очков, "Мандалорец" - 932, "Пацаны" - 575 и замыкающий пятерку "Конь БоДжек" - 423 очка.

Следом идут: "Корона" (403), "Я могу тебя уничтожить" (358), "Нормальные люди" (296), "Последний танец" (292), "Что мы делаем в тени" (236), "Тьма" (203), "Шиттс Крик" (200), "Тед Лассо" (181), "PEN15" (143) и "Мисс Америка" (141 очко).

С фильмами дела обстоят так: "Довод" (1113 очков), "пиксаровская "Душа" (636), "Думаю, как всё закончить" (580), "Манк" (501), "Зависнуть в Палм-Спринг" (441), "Суд над чикагской семеркой" (367), "Звук металла" (344), "Земля кочевников" (311), "Первая корова" (304), "Пятеро одной крови" (291), "Никогда, редко, иногда, всегда" (289), "Человек-невидимка" (278), "Гамильтон" (253), "Борат 2" (244) и еще один "диснеевский" мультфильм - "Вперед" (175).

При этом отмечено, что списки зрителей и списки профессиональных критиков достаточно серьезно разнятся, по крайней мере - по части распределения призовых мест внутри них.

Кроме того, пользователи портала назвали лучшие видеоигры и музыкальные альбомы года - по ссылке.

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