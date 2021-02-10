Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим

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    10.02.2021, 18:42
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Ad Council Фото: youtube.com/ Ad Council
Фото: youtube.com/ Ad Council

Американский совет по рекламе, он же Ad Council, запустил в Сети ролик, сделанный в сотрудничестве с Warner Media и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в котором известные персонажи из фильмов студии WB носят маски и таким образом призывают американцев продолжать соблюдать меры безопасности.

На экране видны надевшие маску Флэш, Джокер, Чудо-женщина, Аквамен, Доктор Зло, Адонис Крид, герои "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Матрицы", "Безумного Макса", "Оно" и даже "Касабланки".

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