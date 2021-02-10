Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим

Американский совет по рекламе, он же Ad Council, запустил в Сети ролик, сделанный в сотрудничестве с Warner Media и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в котором известные персонажи из фильмов студии WB носят маски и таким образом призывают американцев продолжать соблюдать меры безопасности.

На экране видны надевшие маску Флэш, Джокер, Чудо-женщина, Аквамен, Доктор Зло, Адонис Крид, герои "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Матрицы", "Безумного Макса", "Оно" и даже "Касабланки".